我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

趙露思遭霸凌風暴于正有份？他暴怒：好心當作驢肝肺

高雄元旦升旗 生命鬥士秦良丰領唱國歌 澎湖千人慢跑

台灣新聞組／綜合2日電
雲林縣元旦升旗健行活動今年(2025)移師土庫鎮舉辦，現場邀請元旦壽星一同慶生。(記者陳雅玲／攝影)
雲林縣元旦升旗健行活動今年(2025)移師土庫鎮舉辦，現場邀請元旦壽星一同慶生。(記者陳雅玲／攝影)

南部各縣市昨辦升旗典禮等活動慶祝元旦，縣市長發表新年願景，高市邀生命鬥士秦良丰領唱國歌，市長陳其邁指從他們的生命韌性，足證是「勇敢的高雄人」；台南市長黃偉哲強調面對2025年全新挑戰，將以更多建設、豐富活動為城市進步留下深刻印象。

高雄市元旦升旗典禮邀請八一氣爆傷友參與，秦良丰領唱國歌，涼風中激勵大家士氣。陳其邁發表新年願景，指高雄正面臨轉型關鍵期，台積電等高科技廠商陸續進駐，將進入「大投資、大發展」時代，希望高雄加速數位及淨零轉型，加快城市進步腳步。

台南市政府分別在新營南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉行升旗典禮，黃偉哲回顧2024年的豐碩成果，期望今年以更多建設、豐富活動，為台南城市進步留下深刻印象，讓台南被世界看見。

嘉義市府在府前廣場及經國、精忠2眷村同步辦升旗典禮，儘管毛毛細雨，現場旗海飄揚，熱情不減，98歲榮眷蔡奶奶坐輪椅由看護陪同參加。市長黃敏惠強調今年施政核心為「經濟發展、社會進步、環境保護」，並推動淨零排放永續管理自治條例，以東西區雙引擎策略加速城市建設。

雲林縣元旦升旗典禮首度移師土庫鎮舉行，邀請元旦壽星與龍年寶寶一同慶生。縣長張麗善宣布2025年為「雲菁人才培訓計畫年」，將結合智慧科技培養國際人才，翻轉外界對雲林的刻板印象。

澎湖縣辦升旗暨慢跑活動，超過千人參與，縣長陳光復指近2年來縣府積極減債，推動社會福利，希望成就「快樂的鄉親、幸福的城市」。屏東市公所辦升旗健行，清晨5時許，公所廣場齊聚人潮，屏東市建國實驗小學校長温昇泓帶學童與家長們一起健行，更大玩角色扮演創意，展現對新年期許。

屏東市元旦升旗健行，建國實驗小學校長率學童與家長們一起健行，角色扮演玩創意。(記...
屏東市元旦升旗健行，建國實驗小學校長率學童與家長們一起健行，角色扮演玩創意。(記者劉星君／攝影)
高雄市元旦升旗典禮特別邀請「生命鬥士」秦良丰（右三）領唱國歌，激勵大家熱情。(記...
高雄市元旦升旗典禮特別邀請「生命鬥士」秦良丰（右三）領唱國歌，激勵大家熱情。(記者王昭月／攝影)
嘉義市府、眷村經國新城、精忠新城1日辦升旗典禮，天氣雖陰雨，阻擋不了市民熱情。(...
嘉義市府、眷村經國新城、精忠新城1日辦升旗典禮，天氣雖陰雨，阻擋不了市民熱情。(記者魯永明／攝影)

陳其邁 台積電 投資

上一則

被拱選2028…盧秀燕說「不要幫我找工作」盼專心市政

下一則

旅美人妻在台酒店兼職成小三 挨告遭判賠40萬

延伸閱讀

強化主權宣示 中國海警赴黃岩島海域舉行元旦升旗

強化主權宣示 中國海警赴黃岩島海域舉行元旦升旗
高鐵改採高雄案 藍委批坐實綠為「卡韓」空轉5年

高鐵改採高雄案 藍委批坐實綠為「卡韓」空轉5年
藍捍衛新財劃法「地方包圍中央」 綠指波及蘇花安再延9年

藍捍衛新財劃法「地方包圍中央」 綠指波及蘇花安再延9年
財劃法 賴批窒礙難行 藍：綠不提案形同爭取到「零元」

財劃法 賴批窒礙難行 藍：綠不提案形同爭取到「零元」

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37
台北市議員應曉薇。記者蕭雅娟／攝影

辦保才發現應曉薇有2本護照？法院：下周二開庭調查

2024-12-27 09:58

超人氣

更多 >
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因
12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成

12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果