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桃園八德消防員與義消護理師 救護拍檔成良配

記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊消防員蘇聖欽，與4年前加入分隊救護義消志工的長庚醫院護理師林依靜，從協勤救護搭檔到甜蜜戀愛，終於步上紅毯，新人的喜悅要與分隊同仁分享。（記者陳恩惠／翻攝）
桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊消防員蘇聖欽，與4年前加入分隊救護義消志工的長庚醫院護理師林依靜，從協勤救護搭檔到甜蜜戀愛，終於步上紅毯，新人的喜悅要與分隊同仁分享。（記者陳恩惠／翻攝）

2025年元旦新年，台灣桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊傳出好消息！消防員蘇聖欽與救護義消志工、長庚醫院護理師林依靜，這對從協勤救護的好拍檔，攜手走過4年甜蜜戀愛，終於步入婚姻殿堂，成為守護生命與愛情的美好象徵。

任職於長庚醫院的護理師林依靜，平常在專科病房以專業守護住院患者，對於急救服務有很高的熱忱，於是利用工作閒暇時，加入八德消防隊的救護義消行列，協助緊急救護任務。

在某次協勤任務，依靜與聖欽初相遇，由於共同執行一件緊急創傷救護任務而互有好感；蘇聖欽回想起依靜剛加入救護義消時，曾一起出勤因機台夾斷手臂的緊急創傷救護案件，當時被依靜在救護現場的專業表現與溫柔細心而吸引，特別是在疾駛搖晃的救護車中，還能冷靜及專業的指導成功打上點滴的場景。

此後，只要依靜協勤志工服務，經過多次救護案件，兩人默契日增，感情也逐漸升溫；某次任務結束後，聖欽趁著依靜簽寫救護紀錄表時，從身後拿出結婚證書，含情脈脈地說「麻煩也在這裡幫我簽上妳的名字！」這樁浪漫又別出心裁的求婚方式，讓林依靜感動不已，終於抱得美人歸；他們也利用休假時間，穿上彼此神聖的工作服，在八德消防分隊拍攝婚紗照，與分隊同仁共同記錄下這份屬於消防與醫護的浪漫情緣。

分隊長鄭仁豪說，消防員與醫護人員這兩個職業看似不同，消防員從現場第一時間搶救生命，醫護人員在後方接力守護，無數次的默契配合，讓生命得以延續，都肩負著守護生命的重責大任，祝福他們往後同樣肩負起雙方的人生，攜手共創幸福美滿的家庭。

桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊消防員蘇聖欽，與4年前加入分隊救護義消志工的...
桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊消防員蘇聖欽，與4年前加入分隊救護義消志工的長庚醫院護理師林依靜，從協勤救護搭檔到甜蜜戀愛，終於步上紅毯，新人的喜悅要與分隊同仁分享。（記者陳恩惠／翻攝）

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