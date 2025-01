「BEHIND THE CHAMPION:冠軍之路特展」1日在國立台灣博物館正式開幕,吸引不少民眾進場參觀,拍照留念。(中央社)

紀錄中華隊在世界棒球12強奪冠的「BEHIND THE CHAMPION:冠軍之路特展」,1日起在國立台灣博物館 正式開幕,首日售出近6000張門票、吸引超過3000人次進場,寫下台博館近60年新紀錄。

冠軍之路特展選在元旦開幕,近50件展品包括冠軍金盃、冠軍獎牌、冠軍戰壘包、中華隊實戰球衣及球具等,另外還有復刻冠軍獎盃供球迷朋友拍照,第一天開展前就有球迷排隊。