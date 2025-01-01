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「世代交替」 12強冠軍中華隊將躍上500元紙鈔

記者陳宛晶、周佑政／台北1日電
冠軍之路特展 「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」在國立台灣博物館隆重開幕，展品包括12強冠軍金盃、擊出全壘打球員的球棒、東京巨蛋冠軍戰壘包、中華隊實戰球衣及球具等。（記者葉信菉／攝影）
冠軍之路特展 「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」在國立台灣博物館隆重開幕，展品包括12強冠軍金盃、擊出全壘打球員的球棒、東京巨蛋冠軍戰壘包、中華隊實戰球衣及球具等。（記者葉信菉／攝影）

中華隊稱霸世界12強棒球賽的奇蹟之旅，透過「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路」展覽帶領球迷回味感動，賴清德總統昨天在開幕記者會上帶來驚喜，宣布500元(台幣，下同，約15.2元美金）紙鈔「長大」了，將讓500元紙鈔印製12強賽冠軍化為現實。

現行500元鈔票上印製聯合報系民生報在1998年關懷盃少棒賽，拍下的台東縣南王國小奪冠照片，中華隊去年拿下12強賽冠軍後，湧現鈔票「世代交替」聲浪，希望藉此紀念這座得來不易的冠軍。

傳出賴清德總統有意將現行500元紙鈔的正面圖像「少棒小將」改成台灣棒球英雄「中華...
傳出賴清德總統有意將現行500元紙鈔的正面圖像「少棒小將」改成台灣棒球英雄「中華隊」。（本報資料照片）

「你們的冠軍故事還沒結束。」賴清德昨在記者會上向中華隊總教練曾豪駒及選手表示，「很多球迷說想把五百塊上的國小冠軍棒球隊，長大變成這次12強冠軍棒球隊，我會讓這件事付諸實現。」他說中華隊的努力，未來會在台灣錢幣上看到，在那之前，還會先有紀念幣發行。

中華職棒聯盟會長蔡其昌透露自己上台前，賴總統詢問紀念幣進度，中央銀行認為時間太趕，建議以預購形式，「總統聽了後點頭，我也不知道這樣是好還不好，結果上台不只講紀念幣，連500塊鈔票都講了，我嚇一跳，但是高興的嚇一跳。」「我以會長身分代表球迷，謝謝總統聽到球迷的聲音」。

曾豪駒也坦言驚喜，「這有很大意義，可以出現在紙鈔上，一起創造這份榮耀和歷史。」他說身為棒球人，這是任何體育人都會想要達成的榮耀，「對我們來說是肯定，往後大家也一起去努力。」投手江國豪也說，原本以為需要很多程序，應該沒有那麼容易，親口聽到總統這麼說，也覺得很驚喜。

中華隊將躍上500元紙鈔外，還有大紅包將在春節前到手，中華棒球協會理事長辜仲諒在這趟冠軍之旅共加碼7000萬元獎金，已與中職聯盟討論完發放比例，棒協常務理事高人傑昨天代辜仲諒出席表示，「全體隊員努力掙來的7000萬獎金，在這幾天就會頒贈，辜理事長特別要求一定要在農曆年前送到大家手中」。

賴清德

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