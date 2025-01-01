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80歲、70至79歲罹癌二期 申請外籍看護免巴氏量表

台灣新聞組／台北1 日電
立法院通過修法，開放80歲長者免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護。勞動部表示，新法將衝擊重症家庭照顧權益。新聞示意圖。(記者侯永全／攝影)
立法院通過修法，開放80歲長者免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護。勞動部表示，新法將衝擊重症家庭照顧權益。新聞示意圖。(記者侯永全／攝影)

立法院昨天三讀通過就業服務法部分條文修正案，年滿80歲或70至79歲罹患癌症二期以上者，得免巴氏量表評估聘僱外籍看護。

修法後，朝野意見仍分歧，執政黨擔憂可能對弱勢家庭產生排擠效應，在野黨則認為，放寬相關限制已是共識且刻不容緩。勞動部表示，對新法衝擊重症家庭聘移工照顧權益表達遺憾，修法預期新增大量移工需求，無論是海外招募、訓練及引進時程都可能拉長至數月以上，供應不足更將推高聘僱成本。

國民黨立委於立法院提案，年滿80歲以上得免經醫療機構專業評估，亦即不用巴氏量表即可申請外籍看護。朝野三黨團昨天各自提出的再修正動議在院會進行表決，國民黨團以席次優勢通過再修正動議提案，完成三讀。

昨天三讀條文也明定，被看護者具有原住民身分時，其評估與認定方式應由衛福部會商原住民族委員會定之。

國民黨團首席副書記長王鴻薇說，台灣25歲至64歲未就業人口高達286萬人，因照顧長者而無法工作的比率達5.25%，這是台灣社會損失；針對80歲以上、70至79歲患有癌症二期以上者，提供家庭外籍看護照顧，已是刻不容緩。

民眾黨立委吳春城認為，放寬巴氏量表是共識，但要有配套措施，避免排擠到真正需要外籍看護的長者。

滿足一定條件的長者聘僱外籍看護得免巴氏量表評估，是2024總統大選，時任國民黨總統候選人侯友宜提出的政見。時任國民黨副總統候選人趙少康昨天表示，台灣將進入超高齡社會，本國看護人數嚴重不足，有長輩的家庭，不得不依靠外籍看護協助；2024年的最後一天順利通過修法，是最美好的一件事。

雖然勞團及醫界對於80歲以上長者可免巴氏量表評估質疑聲不斷，但前衛生副署長張鴻仁認為，政府管制外籍看護聘用長達20年，是錯誤政策，鬆綁巴氏量表是正確方向，政府應正視照護人力不足問題，取消外籍看護人數限制。

對於修法結果，民進黨立委林月琴憂心產生外籍看護搶工潮，可能抬高薪資，且不見得搶得到。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，就業服務法恐造成「棄重救輕」，也就是棄重症而服務輕症的家庭，也非常可能「棄貧重富」，去財經地位好的家庭服務，真正弱勢家庭被犧牲，她認為涉及國家社福資源與社會保險制度的問題，應謹慎處理。

國民黨 就業 原住民

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