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台去年國際客僅785萬人次 今年瞄準印度、紐澳

記者周湘芸／台北1日電
交通部觀光署原訂定2024年國際旅客目標為1000萬人次，統計結果全年僅785萬人次。圖為桃園國際機場入境的國際旅客。（記者黃仲明／攝影）
交通部觀光署原訂定2024年國際旅客目標為1000萬人次，統計結果全年僅785萬人次。圖為桃園國際機場入境的國際旅客。（記者黃仲明／攝影）

交通部觀光署原訂定2024年達1000萬人次國際旅客目標，統計至12月31日預估全年僅785萬人次，千萬目標跳票，約莫回到疫情前65%水準。署長周永暉表示，去年韓國客達100萬人次，菲律賓、泰國及美國也表現不錯，但還有很多努力空間，今年希望掌握印度及紐澳市場。

2023年來台國際觀光客共648萬人次，超越原先目標疫情前50%水準。交通部及觀光署原訂去年要達1200萬人次，恢復至疫情前，但受大陸市場遲未恢復影響，去年初調降至1000萬人次目標，但四月以來歷經花蓮地震、颱風，全年不到800萬人次到訪。

周永暉指出，去年花蓮地震後，共52萬人次國際團客取消來台，全年國際旅客預計落在785萬至787萬人次之間，其中，韓國突破100萬人次，菲律賓、泰國、美國也都不錯。他表示，今年希望掌握飛行時間4至8小時的印度跟紐澳市場，上半年預計在雪梨成立台灣觀光旅遊服務分所；外交部審核同意，預估9月在孟買成立駐外辦事處。另外，北美跟歐洲也需深化、引客，今年北美西雅圖跟荷蘭阿姆斯特丹也將成立台灣觀光服務分處。

周永暉指出，今年的引客措施分為首遊族、重遊族，其中首遊族以北部為主，搭配泰國成立永續旅遊專案辦公室，主打和平島、壯圍生態園區等綠色目的地；重遊族則以嘉義到台東南迴為重點。

此外，泰國很多高端團喜歡買東西，會在購物上爭取更便捷方式。今年將持續推動國際觀光客高鐵買1送1優惠，去年使用最熱絡的是新加坡跟馬來西亞旅客。很多歐洲線在泰國下機，今年大阪舉辦世界博覽會，希望爭取到台灣轉機時，多停留一下。

觀光 泰國 疫情

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