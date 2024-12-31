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「再被錢砸醒」長榮海運年終獎金20個月 分紅上看4個月

記者黃淑惠／台北31日電
長榮海運31日公布年終獎金，據了解，平均約20個月。（圖／業者提供）
長榮海運31日公布年終獎金，據了解，平均約20個月。（圖／業者提供）

長榮海運「被錢砸醒」又來了！長榮海運今(31日)公布年終獎金，據了解，平均約20個月，另外每個人員工分紅已經知道可以多領3.1個月，推估第4季的獲利，有可能會衝到4個月。此外，航空業也獲利報喜，年終獎金再創新高。長榮航空30日發年終獎金通知，平均發出7個月獎金，且明年還會調薪4％，明年中有望再領員工酬金兩個月以上；華航工會則宣布要求不低以往的年終獎金，明年元月7日協商。市場推估，所有獎金有望上看10個月。

不只是長榮海運最經典的「被錢砸醒」重現江湖，長榮前3季EPS達50.68元，以前三季的獲利推估0.5%的員工分紅，長榮明年股東會後，每人又可以多領19萬元，以月薪6萬元計算，每個人已經知道可以多領3.1個月，加上第4季的獲利，可以領的金額更多。

長榮海運2024年單第3季合併稅後純益為619.13億元，年增182.60%，每股盈餘為28.75元；累計前三季稅後純益為1,087.54億元，年增239.40%、毛利率39%，每股盈餘為50.68元。

而且不只是2024年獲利出色，就目前的運價表現，紅海危機無解，美東元月罷工壓力爆表，明年首季的營收、獲利可望續開紅盤。

而航空業的部分，2024年航空雙雄華航、長榮航全年獲利創新猷，長榮航空昨日公布年終獎金平均7個月改寫史上年終獎金新紀錄，與集團其他企業一樣12月31日入帳，另外還有調薪政策約在4%區間，航空相關體系包括子公司航勤、空廚、倉儲及航太都是「比照辦理」。

長榮航表示，年終獎金發放及調薪除考量當年度營運績效外，也與股東權益、永續經營及公司未來營運規劃相關，並依同仁績效表現調整。除年終獎金外，也會依據公司結算的盈餘狀況於明年發放「員工酬勞獎金」。市場專家推估，2023年長榮航空員工分紅平均下來約多領兩個月的，2024年獲利又比2023年好，2024年的員工酬勞獎金最少兩個月。

華航史上最高年終獎金是6個月，推估2024年的年終獎金將從6個月起跳，以前3季的獲利加計第4季，獲利成長幅度更大。以稅前獲利提撥20%來發獎金計算，若月薪5萬元，年終就可領到6個月，而實際的年終獎金須等明年元月7日與華航工會協商，元月13日董事會通過後才會公布。

業界推估，以華航前3季稅前淨利已達140億元推估，再加上第4季的獲利加入，最少有30億元要分給員工，推估現有約1萬名員工，每位至少領到30萬元，還有2024年「員工酬勞獎」會入袋。

長榮 股東會 利率

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