台大醫院性騷住院醫生 辭職轉他院執業

台大醫院一名知名不孕症陳姓教授涉及以觸摸大腿、臀部方式性騷6名年輕女住院醫師，台大調查後記兩大過處分；他9月請辭獲准，轉至中部某醫院執醫。醫師公會全聯會理事長周慶明表示，現行醫學倫理暨紀律委員會規範均為醫師對病人，未針對醫師間性騷，全聯會將於明年1月9日召開委員會研議醫師倫理規範。

周慶明表示，全聯會日前發函至台大醫院期盼這名教授案件，本月24日收到回函，台大指經院內性平會調查，教授確實涉及性騷；全聯會對此事深表遺憾，並表達對「性騷擾 行為零容忍」，譴責對同事霸凌、性騷事件應依法懲處，也呼籲各級醫療機構應加強性騷擾防治教育與訓練。

周慶明說，C教授目前執業登記已從台北市轉至新北市，但因全聯會沒有懲處醫師的權力，請將台北市或新北市醫師公會隨時注意相關調查進度。同時全聯會也發表聲明，對於此事件深表遺憾，強烈表達對「性騷擾行為零容忍」立場，每一位受害者無論身處何種職業或社會地位，都應當受到平等尊重與保護，特別是呼籲醫療界的專業人士，必須共同維護安全、尊重與專業的工作環境。

身為醫學倫理暨紀律委員會召集人、立委王正旭說，全聯會對會員醫師有基本的倫理與紀律要求，並依美國醫師學會、赫爾辛基宣言等倫理規範進行修訂，同時也會納入智慧醫療、遠距醫療、醫療永續等相關倫理規範，比如說，遠距醫療時，應該注意哪些病人隱私等倫理規範，而醫療永續則涉及醫療廢棄物的回收處理等，期待醫師能有更高的自我要求。