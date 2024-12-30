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桃機貨運量超越疫前 建設卻停擺 學者：園區計畫要更改

記者甘芝萁／台北30日電
桃園機場今年貨運量超越疫情前，貨運服務的軟硬體建設卻依舊原地踏步。圖／桃機公司提供【作者：游艾玲，日期：2024-12-30，數位典藏序號：20241229215647797】
桃園機場今年貨運量超越疫情前，貨運服務的軟硬體建設卻依舊原地踏步。圖／桃機公司提供【作者：游艾玲，日期：2024-12-30，數位典藏序號：20241229215647797】

桃園機場今年貨運量已超越疫情前，比鄰近機場出色，但桃機貨運服務的軟硬體建設卻依舊原地踏步。第一線貨運業者說，桃機貨運量表現好主要受惠於地理優勢，及航空公司努力去攬貨。航空學者也認為，桃機先前委外規畫的新貨運園區計畫，「實際上已不可行。」

2022年桃機為了確保新貨運園區開發順利，委託野村顧問公司進行研究，但二年過去，相關硬體建設卻仍不見蹤影，一線貨運業者忍不住感嘆，「願景很豐滿，現實很骨感。」

貨運業者認為，桃機在疫情後貨運表現暢旺，主要還是受惠先天地理位置優勢，以及航空公司努力攬貨，但這些都是吃老本，鄰近機場的貨運物流軟硬體不斷提升，桃機是否能維持佳績？讓人打上問號。

桃機今年1到11月，累計貨郵共206萬噸，超越疫情前2019年的運量204萬噸，鄰近的香港機場貨運量雖較去年同期有所增長，但僅恢復至疫情前8成，韓國仁川機場、東京成田、新加坡機場的貨量表現也尚未恢復其疫情前水平。

朝陽科大飛行與民航人員技術系副教授盧衍良指出，桃機目前的貨運站機能都是當年第一代規模在運作，雖然已展開新的貨運園區規畫，但規畫用地位於桃機東北角，現已有星宇在運作，加上愈來愈多機邊貨，必須思考拉飛機的動線，桃機應該盡快把配套做出來。另名不願具名的學者更直接批評，顧問公司規畫的新貨運園區方案，「實際上已經不可行」。

桃機表示，因應桃園國際機場園區綱要計畫，於第三跑道東側規畫新貨運園區與第二自由貿易港區，自2021年起已陸續進行多項相關先期研究，明年將辦理未來貨運用地綜合規畫採購案，就空陸側工程介面、基礎設施、支援輔助設施、聯外交通等課題進行研析，做為下一階段工程設計及招商作業發展基礎，循序達成新貨運站區建設目標。

疫情 新加坡 香港

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