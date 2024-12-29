雄中生挺麥當勞 校長巡網逐一訓斥 校友稱台灣教育還有救

高雄中學校長莊福泰親自在Threads逐一訓斥「挺麥當勞運動」的雄中學生，不少學生因此將圖文下架並道歉。（圖／取自Threads）

建中「麥當勞 事件」惹議，校方為此公開道歉，不過，不只建中，近來多個知名男校學生「仿效」求關注，網轟學生為求流量故意起紛爭。網友發現，高雄中學校長莊福泰親自在Threads 逐一訓斥「挺麥當勞運動」的雄中學生，不少學生因此將圖文下架並道歉，校友直呼「想不到我對莊校長的愛在畢業了才爆發」。

一名少女在麥當勞打工遭當時主管長期性侵，導致憾事發生。事件曝光後，網友紛紛拒吃麥當勞表達抗議。未料Threads社群平台出現多所男校學生揪團吃麥當勞的不當發文，由於文字似嘲諷性侵案，且大多是名校學生，引起討論，網友砲轟為求流量不擇手段，也有校友留言直呼丟臉。

網友發現，莊福泰用個人帳號逐一訓斥發表不當言論的雄中學生，且措辭嚴厲，「你認為你白癡，但真的不用拉雄中下水，一點都不好笑，就算複製文也代表你的內心是怎樣的思維」、「要理解這件事，我們當面討論，無法用這種短文字說明清楚，來找我聊」、「別把自以為的聰明用在自以為好笑卻一點都不好笑的事情上」。

有雄中學生刪文後道歉，「在這次建中麥當勞事件中，我在12月27日晚上在網路上發布了一些有爭議的複製文。為此我感到萬分的歉意，我在此道歉，對不起，這是我的疏失。我承諾以後不管是在現實中還是網路上，都會謹慎發表言論」。莊福泰留言表示，「我知道你只是好玩，但希望這個教訓能成長，加油，愛你」。

莊福泰不只教訓自家學生，也試圖開導網友，他表示，這件事最該追究的就是加害者，但是麥當勞的事不關己和只作切割不作善後也該被檢討。最後建中被炎上，是學生把這件事的意義想用某種簡化的邏輯當成一種好笑的批判，然後燒到自己，最後才想用要提醒要追究的是加害者來滅火。「加害者是邪惡！需要被法律制裁。麥當勞是不仁！需要的是彌補自己的企業社會責任。建中那班班帳貼文者是智商高的低社會理解，只看短文短影音思考的結果，需要的是教訓」。

其他網友表示，「終於看到有校長願意親自出來教育欠教育的學生了！不愧是雄中，反觀建中、新竹中學還有學生到現在還在跟網友嗆聲、實在讓人失望」、「看到學長的文字說真的我很感謝現在雄中的校長是他，表面上是罵人，但卻也是第一時間就保護了所有的學生以及雄中這塊招牌」、「謝謝校長維護男校校風」、「校長身教言教，循循善誘，實屬教職人員的典範」。

也有網友說，「畢業23年校友謝謝校長捍衛母校名譽」、「雄中校長是我目前看到最帥氣的校長了」、「謝謝雄中校長，有同理心的校長」、「很感動教育界有站出來發聲的校長，台灣的未來還有救」、「校長好帥，感謝您維護了雄中的校譽」、「當其他男校在冬天紛紛燒死自己時，福泰校長在當消防隊長」、「雄中不愧是高雄門面之一，幸虧有價值觀正常的師長看顧，高雄人驕傲又安心」。