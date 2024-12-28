台北101點亮「我愛北一女」漏拍 校長呼叫賈永婕後道歉了

台北101今年聖誕節開放民眾點燈，北一女家長自掏腰包於12月25日點亮16次「我愛北一女」，校長陳智源事後在臉書反映漏了20秒。(取材自臉書「陳智源」)

台北101今年聖誕節開放民眾點燈，北一女家長自掏腰包於12月25日點亮16次「我愛北一女」，校長陳智源事後在臉書 反映漏了20秒，盼以演算法呼叫台北101董事長賈永婕 ，確實獲得賈隔空回應。陳智源28日致歉自己的不禮貌行為，也向學生表達「校長做了不好的示範，對不起。」

該事件回溯12月25日，陳智源在臉書發文「聽說台北101在今晚9：58分漏拍20秒，讓我們對北一女的愛少了1／16，請演算法把這篇文推給永婕。」

翌日，賈永婕在臉書隔空cue陳智源，也向他提案明年2月14號情人節進行101跟北一女聯名放閃活動，活動主題「小綠綠攻佔全世界最高的綠建築台北101」，想邀請全台灣的小綠綠一起攻占台北101這棟全世界最高的綠建築「你們要穿著綠色的制服。我點燈，你來玩。」

陳智源12月27日臉書再回應，「情人節放閃做公益；你點燈，我願意！」賈永婕不久後也發文表示「我也願意。」

不過，陳智源28日發出道歉文提到，12月25日晚上10點多，他陸續收到10幾位高三學生的電郵，告訴他9:58沒有亮燈，她們感到非常難過，因為大家是約好晚自習結束後，抓緊時間衝去台北101見證第16次的「我愛北一女」，即使隔天是期末考、即使是學測在即。

陳智源說，雖然這場活動是某位家長自掏腰包花5萬元去點燈，學校並沒有任何損失，但他很在意學生的心情，苦於手邊沒有台北101的聯絡管道，一時情急，利用社群媒體 呼叫101董座，希望能協助釐清問題，讓他可以回應同學。

他坦言，現在想想，應該透過正式官方管道去反映才對，而不是用社群媒體昭告天下，更何況少數媒體用「校長控訴101點燈」的標題，並非他的原意，也對賈造成困擾。

陳智源表示，賈永婕不僅在第一時間回應貼文，也在隔天致電向他說明系統出現bug的原因，並且具體討論後續方案，不只用滿滿的誠意回應1月16日的意外，更希望跟北一攜手做公益。

他指出，相較之下，自己反而做了不禮貌、不正確的行為，「我不應該濫用社群媒體的力量，只為了達到自己的目的。這篇文章是想跟我的學生說：校長做了不好的示範，對不起。」