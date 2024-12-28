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永豐金18.2億併購京城銀 取得100%股權 獲利將升第7

記者朱漢崙／台北28日電
永豐金控和京城銀行27日晚間宣布合併。左起為京城銀行副總尤其偉、總經理姜宏亮、永豐金總經理朱士廷、永豐銀行總經理莊銘福、永豐金財務長許如玫。(記者朱漢崙／攝影)
永豐金控和京城銀行27日晚間宣布合併。左起為京城銀行副總尤其偉、總經理姜宏亮、永豐金總經理朱士廷、永豐銀行總經理莊銘福、永豐金財務長許如玫。(記者朱漢崙／攝影)

永豐金控昨晚宣布併購京城銀行，交易價格出爐，每一股京城銀普通股將換得26.75元現金(台幣，下同，約0.81美元)及1.15股永豐金控普通股，合併後，京城銀將成為永豐金100%子公司，雙方預定2025年3月3日召開股東臨時會通過合併案，預計第4季完成合併。

永豐金控總經理朱士廷指出，永豐金昨天股價每股23.6元，京城銀行每股49.55元，如果以昨天市價來計算，總交易規模是599億元(約18.2億美元)，溢價率8.8%，等於對京城銀行每股出價53.89元(約1.64美元)。

據了解，京城銀行兩大股東蔡天贊家族和董事長戴誠志，都將繼續持有永豐金股票，但不會加入永豐金董事會；換股之後，京城銀全體股份約當9.15%永豐金持股，因此蔡天贊約可換2.745%永豐金股份，戴誠志約有0.915%的永豐金持股。

雙方合併之後，京城銀行也將啟動租賃公司的標售、證券清算作業，將在一年內完成永豐銀和京城兩家銀行子公司的合併作業。合併後，雙方不但擴大資產規模，而且據點也有互補加成效果。朱士廷特別指出，雙方據點重疊性極低，基本上沒有裁撤的需要。

京城銀行66間分行主要分布在雲嘉南，永豐銀行125家分行主要分布在新竹以北，雙方營業區、客戶重疊性非常低，合併後南北分行比例大約4比6，更為均衡。長遠來看，商品、客群、通路、人才等四面向，也都具有強大的互補性。

京城銀行已籌組工會，接下來將由京城銀行的工會繼續和永豐金控進行勞資協商，並定案員工安置方案最終版本。

外界好奇，雙方合併，是否會對永豐金明年的股利政策帶來影響；朱士廷也在記者會上掛保證，由於永豐金控股利政策追求穩定，即使要出大約300億現金(約9.1億美元)，但永豐金明年現金股利所受影響不大。

根據永豐金控估算，合併之後，獲利將從第10名晉級到第7名，超越玉山、第一和新光，中小企業的放款則將升為民營銀行的第二名，僅次於玉山銀行。

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