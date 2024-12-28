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台公立碩博28班零註冊 中央占6班 台、清、交也吞蛋

記者張博瑞、許維寧／台北28日電
教育部27日公布2024學年大專校院新生註冊率，有9所大專校院註冊率未達6成「淹水線」。示意圖。(本報資料照片)
教育部27日公布2024學年大專校院新生註冊率，有9所大專校院註冊率未達6成「淹水線」。示意圖。(本報資料照片)

今年共有28個公立大專校院碩博班註冊率掛零，其中台大有兩個，都是博士班；中央大學6個，最多。清大、陽明交大、台師大等頂大也各有系所（組）零人註冊。另外，教育部昨公布2024學年大專校院新生註冊率，9所大專校院註冊率未達6成「淹水線」，其中真理大學註冊率僅30%最低，但整體而言仍較去年19校大減。教育部表示，2024私立大專校院註冊率較去年增加約5%。

教育部高教司長廖高賢表示，近年確實觀察到不少學生碩士畢業後就投向產業界，未來會再強化博士班獎學金機制。

根據教育部統計，台大今年有兩個博士班註冊率掛零，分別為社會學系博士學制、台大綠色永續材料與精密元件博士學位學程。台大表示，社會系博士班有2人報名，但皆未獲錄取；至於綠色永續材料與精密元件博士學位學程，因負責系所教學研究方向改變，開始進行停招程序，已開過說明會。

中央大學則有6個碩博班零人註冊，分別為經濟學系、產業經濟研究所、化學系、機械工程學系光機電工程博士班、工業管理研究所、生醫科學與工程學系生物醫學工程博士班。

中央大學教務長王文俊說，除了化學系沒考生報名、生醫系錄取學生後來選擇電機系就讀，其餘4系都有學生報考，但未獲錄取。他坦言，近年博士班招生確實困難，但學校的態度仍是「寧缺勿濫」，希望招收到適合的學生。

清大教務長巫勇賢解釋，清大碩博班唯一註冊率掛零的量子科技暨尖端材料博士學位學程博士班，是產博專班，僅招收碩一同學逕行修讀博士，加上需要到合作企業進行實作研發，可能導致就讀意願較低。

台師大表示，公民教育與活動領導學系學生事務碩士在職專班因採隔年招生，決定今年停招，並非掛零。地球科學系博士班則招收兩個名額，但因兩位錄取者另有其他發展，本學期均未註冊。

陽明交大教務長陳永昇說，陽明交大客家文化學院博士班今年註冊率掛零，其實不是沒學生報考，而是系所評估其程度、不予錄取，且該所去年滿招，這應該是暫時的現象。

另外，據教育部統計，共9所大專校院新生註冊率未達6成，扣掉3所宗教學校外，其中國立台東專科學校註冊率僅36%，是唯一註冊率未達6成的公立學校

私立大學未達6成者，則有大葉大學註冊率56%、真理大學30%、玄奘大學58%；私立科大則有建國科大註冊率57%、元培醫事科大54%。其中台東專科學校、真理、大葉等3校，已連續3年入榜。

教育部技職司副司長徐振邦表示，少子化下，學校持續調整招生策略，再加上今年起就讀私立大專校院學雜費補助上路，讓今年私校註冊率較去年整體增加。

教育部 公立學校

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