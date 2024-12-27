建中生吃麥當勞PO照 遭網路霸凌收「醫學系封殺令」

日前有建中生在Threads社群平台PO出揪團吃麥當勞的照片，引起討論。(取自Threads)

日前有建中生揪團吃麥當勞 遭炎上，一名自稱醫師的李姓網友公布該班的學生照片，揚言傳給醫院附設醫學系和其他醫院醫師封殺，還寫「你的臉已經備份起來」、「人品不好，不配為醫者」，害無辜學生遭網路霸凌，事後他已撤照和關閉帳號。胸腔內科醫師蘇一峰在臉書直批「荒謬」，整個霸凌事件的始作俑者應該要道歉，不是刪照片就沒事了。

蘇一峰說，建中生吃麥當勞被網路霸凌，脆上醫學系學長嗆「醫學系封殺令」，公布建中生照片要大家好好照顧他們，還寄信給系主任處理，事後發現公布錯人照片，被害人父母下面留言傷害已經造成了，「Team霸凌的醫學系學長啊！丟整個醫學院的臉，當學長姐不是讓你拿來霸凌人的特權」。

1名少女遭麥當勞前主管性侵而發生憾事，事件曝光後，網友發起拒吃麥當勞、聲援受害者母親。不過，日前有建中生在Threads 社群平台PO出揪團吃麥當勞的照片，引起討論。

一名自稱醫師的李姓網友，在Threads貼出該班級學生照片，揚言「學測面試你就不要面到我們家醫學系」、「你的臉已經備份起來，給我們附設醫學系系主任嘍，也傳送給我其他間醫院的中生代主治醫師們了。人品不好，不配為醫者。現在面試的身家調查，比你們想像的刁鑽太多了，尤其在人品、在校風聲這一塊。不要心存僥倖」。

不少無辜學生因此慘遭網路霸凌，有學生家長留言要求撤照，「孩子的大頭照被這樣莫名公開在網路上，留言滿滿的攻擊謾罵，一個未成年的孩子，您確定他看到了能承受？事實是他真的都看到了」、「當您因為覺得學生的行為傷到了被害者時，您的行為也同樣傷害並霸凌我的小孩」、「我的孩子從大頭照被散布的那一刻起，傷害就已成形，什麼是公義？什麼是正義？什麼又是自以為？我想這次很多人都需要重新釐清並學習」。

李姓網友一度反擊「照片是公開的，一鍋老鼠屎壞了一鍋粥，現在此班同學在大眾眼裡就是如此不堪。唯一的解方就是提供發文同學的資訊、主動劃清界線，否則老鼠屎不撈起來，不要期待大眾有辦法對該班級有什麼好觀感」。不過，後來風向轉變，網友質疑他發起網路霸凌、公審未成年的行為不當，他後來撤照，現在該帳號已關閉。

蘇一峰今晨發文說，在網路上戴上面具，就以為自己是行俠仗義維護治安的蝙蝠俠，有沒有想過蝙蝠俠的死對頭偏激的小丑先生，其實也是戴著面具的。這位還是住院醫師的李醫師，「你的行為已經很多人討伐了，你也關閉脆的帳號了，我就不繼續追擊你了，但是你讓民眾大大誤解了醫界的生態」。

蘇一峰直指3大錯誤，第一，「我是4大科的住院醫師，所以我可以整死下面的學弟妹？」他說，這是錯誤的觀念，院長、教授、主任等主管每天有忙不完的醫院行政雜事，基本上沒什麼時間理會一些無聊的事情。「你寫信給教授罵建中生，教授和主任看到可能一分鐘就丟到垃圾桶了」。

他說，主治醫師每天認真工作，照顧病人，有的還要身兼教職和論文研究，常常沒空陪家人吃飯出去玩，「年輕住院醫師投訴建中生的信件？這鳥事有比家人重要嗎，誰理你啦！」住院醫師和實習醫師是醫院照顧病人的主力，「是醫師階級中最低階的存在，要學很多知識和技術，還有醫病關係，學習和不斷的練習才是你的這段時間的主要目標」。

第二，「4大科醫師很威風，電死下面的人，我要把關家世背景！」蘇一峰說，大錯特錯，4大科是醫院中最找不到人的科別，一樣是醫院科別最底層的存在，「事實上是你要哀求年輕醫師來你這一科，你想要把關醫學系做家庭背景調查？這是天方夜譚的事情」。要把關也是皮膚科、眼科、整形外科這些熱門科在做的事，「你一個婦產科4大科，有人來就要偷笑了」，「你知道台大、榮總的大科，都要四招五招才找齊住院醫師嗎？」

第三，「這些建中生沒有一起反麥當勞，我認為建中學生需要接受社會的毒打！我用各行各業的面試口試權利毒打他們！」蘇一峰批評「Team毒打」，「你想毒打這些建中生讓他們了解社會的殘酷，結果反而是你自己被社會毒打了」。

「抱歉了，因為我們前輩不夠爭氣」，蘇一峰表示，還有因為健保點值低下和醫院管理的種種原因，其實選醫學系逐漸在沒落中。好多醫界大老，「包含你寄信的主任和教授」，各行各業的大老，這些社會菁英的子女常常在建中北一女就讀。「你身為4大科住院醫師，就要去毒打建中生團體，我看起來覺得很荒謬」。

蘇一峰表示，就算今天假如建中生有錯，「也輪不到你這隻小蝦米來教他們做人，不是嗎？」更何況李姓醫師還是使用公布未成年人的個資，「這種有違法疑慮的方法，去執行你的正義」。

「別被脆上的同溫層騙了，你在脆當中衝的太前面」。蘇一峰表示，當一名合格醫師的路途還很長，「祝你將來有機會成為一方醫界大老，到時候你的眼界應該也會有所不同的」。他也祝福對方這件事平安落幕，台灣社會能更和諧，不要那麼對立。