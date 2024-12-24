我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禮物還沒買齊…聖誕節前「最後採購」平安夜哪些零售商有營業？

川普要買格陵蘭非玩笑 前官員曝光計畫細節 顯見美國優先非孤立主義

台外交部「有條件式線上申換護照」明年元旦正式實施

記者鄭媁／台北24日電
台外交部宣布，自明年1月1日起正式實施「有條件式線上申換護照」措施。（本報資料照片）
台外交部宣布，自明年1月1日起正式實施「有條件式線上申換護照」措施。（本報資料照片）

台外交部今天宣布，自明年1月1日起正式實施「有條件式線上申換護照」措施，並取消試辦期間對每日申辦人數的限制，凡符合條件者在家就能申請換發護照。

為提供多元且便捷的申請換發護照管道，達致「簡政便民」目標，外交部自今年9月3日起，開始試辦「有條件式線上申換護照」措施。自試辦日起，外交部即持續檢視措施運作情況，滾動調整相關作業規定，並自今年11月5日起放寬適用對象的條件及縮短作業時間。歷經約4個月的試辦，民眾普遍回饋良好，因此決定明年元旦起正式實施。

「有條件式線上申換護照」措施適用對象的條件為，一，在台設有戶籍的成年人；二、護照已經逾期；三、護照資料頁記載事項不需要變更。至於護照未過期（包括效期不足1年者）、需變更護照個人資料如中、外文姓（別）名、或需辦理護照加（移）簽僑居的民眾，則仍請採親辦或委任代辦的方式臨櫃申換護照。

符合條件的民眾可以使用「自然人憑證」在外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁（https://epass.boca.gov.tw）線上申換護照，並使用信用卡完成線上繳費，等待10個工作天後，本人即可攜帶收據及國民身分證親至指定的外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處領取新護照，歡迎符合條件的民眾多加利用。

詳細說明請參考領事事務局網站（https://www.boca.gov.tw/）「護照」項下及「有條件式線上申換護照專區」。外交部表示，未來將在不影響護照製發安全的前提下，持續研議放寬適用對象的條件，使更多民眾受惠。

護照 信用卡

上一則

大法官提名人全封殺 國民黨酸賴清德「作繭自縛」籲提客觀超然人選

延伸閱讀

港府刊憲許智峯等7人列潛逃者 撤港護照、禁處理資金…

港府刊憲許智峯等7人列潛逃者 撤港護照、禁處理資金…
菲軍方稱將購買美堤豐系統 中外交部批：挑釁地緣對抗

菲軍方稱將購買美堤豐系統 中外交部批：挑釁地緣對抗
美再對台軍援軍售 北京外交部：「以武助獨」將引火燒身

美再對台軍援軍售 北京外交部：「以武助獨」將引火燒身
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

熱門新聞

長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
「黑白大廚」金度潤製作350份山野菜便當。(記者沈昱嘉／攝影)

「黑白大廚」大咖主廚 親口證實將到台灣開麵店

2024-12-22 16:16
立法院今天針對考試院人事同意權進行投票，民眾黨立委黃珊珊上午在投票時卻在柯麗鈴同意、不同意欄位都蓋了章。黃珊珊（中）下午在開完黨團會議後，一語不發的走回到立委辦公室，事後在臉書為此致歉，並承諾往後會更加小心。（記者曾學仁／攝影）

故意或過失？黃珊珊未依照決議蓋廢票 她酸：心知肚明

2024-12-17 12:04
女學生發現迷猴靠近一臉驚恐。記者郭韋綺／翻攝

台灣這大學「猴同學」闖教室上微積分 女生驚恐對望

2024-12-16 14:17

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌