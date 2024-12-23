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台鐵公司化將滿周年 事故不減反增 準點率3年新低

記者胡瑞玲、周湘芸、邱瓊玉／台北23日電
公司化狀況多 台鐵公司化將滿一年，三大問題沒解決還頻出差錯，列車準點率更創近三年新低。（記者曾原信／攝影）
公司化狀況多 台鐵公司化將滿一年，三大問題沒解決還頻出差錯，列車準點率更創近三年新低。（記者曾原信／攝影）

今年元旦台鐵公司掛牌成立，欲解決人力不足、票價是否調整和安全文化落實三大挑戰；公司化將滿周年，問題沒有解決，還頻出差錯。交通部統計，今年前十月台鐵行車事故及行車異常事件較去年全年不減反增，列車準點率更創近三年新低。

今年截至10月，台鐵行車事故及行車異常事件839件，其中重大行車事故就有四件，行車異常也有796件，對比去年一整年，行車事故及行車異常事件僅777件，整體可說是不減反增，且光是行車異常事件，今年截至10月，也較去年全年735件增加。

在準點率部分，今年至10月，列車準點率93.14%，為近三年新低，其中自強號準點率僅85.93%，創五年新低。

台鐵今年多件列車擦撞事故、誤點事件，事後都發現是人為疏失，也讓台鐵內部的安全文化再受質疑。像是今年6月，229次自強號北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌，事後爆出監視器在事故前19分鐘就拍到土石流堵住隧道口畫面，卻無人通報。

9月則接連發生外籍人士闖入機廠、民眾攀爬上行駛列車，10月發生鳴日號漏掛一節商務車廂，11月因號誌員操作失誤，導致北部列車大誤點；日前也因調車人員引導失誤，新自強號在檢修時，先後撞上止衝擋，導致車頭毀損等離譜事件。

鐵道學會批評，台鐵螺絲從沒緊過，因為「台鐵根本沒有螺絲」；台鐵公司化後需解決的問題，不是短時間可以看出成效，需三到五年時間觀察。

台鐵公司表示，因受今年403花蓮地震，及後續連續餘震多達1900次影響，大幅影響列車準點率。此外，6月以來連續豪雨等劇烈天氣造成土石流中斷路線，及凱米、山陀兒及康芮風災等各種影響，也導致設備損害及路線中斷後續搶修、復舊，扣除天災等不可抗力因素後，準點率為97.61%。已規畫短、中、長期改善措施，像是加速老舊車輛及設備汰換、優化外物入侵告警系統及阻隔設施、導入系統化科技，並優化、立體化路線。

台鐵公司化周年關鍵數字 製表／胡瑞玲
台鐵公司化周年關鍵數字 製表／胡瑞玲

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