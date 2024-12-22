張惠妹初登大巨蛋燒掉300萬…5大密碼、3彩蛋全說了

張惠妹聘請3位港、台造型師斥資打造戰袍。(圖／聲動娛樂提供)

真的獨一無二！張惠妹（阿妹）出道28年，首攻台北大巨蛋寫下新紀錄，替5場「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演安插3大專屬彩蛋，並因應龐大場地量身打造2250平方米（約800坪）的弧形LED屏幕尺寸，讓現場秒變超巨豪宅。

她是在大巨蛋舉辦個唱的首位華語女歌手，作為「ASMR」世界巡演的2度進化版，「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演藏5大數字密碼，如今全面公開。首先大巨蛋數字密碼可以看到檔期租借為23天、租金 衝破1億台幣(約306.4萬美元)，另外出動1100位工讀生、120名義交、40位保全、650名工作同仁，每餐便當近2000個，保險 額度達到最高標準台幣6億元(約1838.7萬美元)。

這次除有50米延伸舞台，工程數字密碼也很驚人，包含3座22米破天高塔、5500片弧形LED屏幕、2300盞燈光、60隻彩色雷射，其中破天高塔是專屬大巨蛋的舞台，自大陸廣州海運抵台，成本加上運費花掉2500萬，用完後立即熔毀；大巨蛋獨家的怦然心動心型大氣球 則讓全場驚呼連連，單場僅出現6分鐘，5場含充氣費就要750萬，出手闊氣。

道具求新求變之外，她也聘請3位港、台造型師攜手打造，26套全新舞台華服造價約台幣700萬(約21.4萬美元)，是本次服裝數字密碼；美美登台背後需要控制飲食，因此阿妹享有單獨廚房專門料理，由專業鐵板燒師傅現煎牛排，還有同仁涮牛肉供她挑選，另外打造3個餐廳慰勞工作人員，是後台數字密碼。