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張惠妹初登大巨蛋燒掉300萬…5大密碼、3彩蛋全說了

記者林士傑／即時報導
張惠妹聘請3位港、台造型師斥資打造戰袍。(圖／聲動娛樂提供)
張惠妹聘請3位港、台造型師斥資打造戰袍。(圖／聲動娛樂提供)

真的獨一無二！張惠妹（阿妹）出道28年，首攻台北大巨蛋寫下新紀錄，替5場「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演安插3大專屬彩蛋，並因應龐大場地量身打造2250平方米（約800坪）的弧形LED屏幕尺寸，讓現場秒變超巨豪宅。

她是在大巨蛋舉辦個唱的首位華語女歌手，作為「ASMR」世界巡演的2度進化版，「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演藏5大數字密碼，如今全面公開。首先大巨蛋數字密碼可以看到檔期租借為23天、租金衝破1億台幣(約306.4萬美元)，另外出動1100位工讀生、120名義交、40位保全、650名工作同仁，每餐便當近2000個，保險額度達到最高標準台幣6億元(約1838.7萬美元)。

這次除有50米延伸舞台，工程數字密碼也很驚人，包含3座22米破天高塔、5500片弧形LED屏幕、2300盞燈光、60隻彩色雷射，其中破天高塔是專屬大巨蛋的舞台，自大陸廣州海運抵台，成本加上運費花掉2500萬，用完後立即熔毀；大巨蛋獨家的怦然心動心型大氣球則讓全場驚呼連連，單場僅出現6分鐘，5場含充氣費就要750萬，出手闊氣。

道具求新求變之外，她也聘請3位港、台造型師攜手打造，26套全新舞台華服造價約台幣700萬(約21.4萬美元)，是本次服裝數字密碼；美美登台背後需要控制飲食，因此阿妹享有單獨廚房專門料理，由專業鐵板燒師傅現煎牛排，還有同仁涮牛肉供她挑選，另外打造3個餐廳慰勞工作人員，是後台數字密碼。

阿妹如此用心，就是要讓第一次的大巨蛋成為顛峰之作，現以5場演出紀錄穩坐大巨蛋王位，總成本創下台幣5億天價，而20萬張門票吸金破台幣8億(約2451.6萬美元)。她也照顧到每個區域的觀眾，乘坐心型大氣球繞場一圈，舞台搭建經過大巨蛋屋頂承重的精密計算，完全沒有立柱遮擋，搭配絢爛燈光呈現出無死角的視覺效果，每位觀眾都能盡情享受其中。

張惠妹的舞台完全沒有立柱遮擋。(圖／聲動娛樂提供)
張惠妹的舞台完全沒有立柱遮擋。(圖／聲動娛樂提供)
張惠妹出道28年，初登大巨蛋再創里程碑。(圖／聲動娛樂提供)
張惠妹出道28年，初登大巨蛋再創里程碑。(圖／聲動娛樂提供)
張惠妹(中)成為首位站上大巨蛋開唱的華語女歌手。(圖／聲動娛樂提供)
張惠妹(中)成為首位站上大巨蛋開唱的華語女歌手。(圖／聲動娛樂提供)

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