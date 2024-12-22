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台灣燈會估吸千萬遊客 桃園即起招募314特色攤商

記者朱冠諭／桃園即時報導
2025台灣燈會預估吸引上千萬遊客賞燈，桃園市經發局即日起開始招商，預計美食市集149攤、主題市集165攤。圖為燈會示意圖。(圖／市府提供)
2025台灣燈會預估吸引上千萬遊客賞燈，桃園市經發局即日起開始招商，預計美食市集149攤、主題市集165攤。圖為燈會示意圖。(圖／市府提供)

2025台灣燈會將於2月12日至23日將於桃園高鐵站前舉行，燈會期間預估有上千萬遊客賞燈，為提供造訪遊客優質餐飲服務，桃園市經發局以「多元文化」為主題，邀集桃園在地特色攤商參與，即日起開始招募，預計美食市集招商149攤、主題市集165攤，各有20攤備取，為美食市集創造無限商機。

2025台灣燈會設有主燈展演場（A18展區）及「光的遊戲場」（A19展區）2大展區，展區周邊皆設有美食市集，經發局上周在「桃園北區客家會館」舉辦招商說明會，向有意願參與進駐的攤商或店家業者說明活動目的、甄選規則及相關攤商管理辦法，以招募各特色美食等攤商及店家朋友進駐，一同共襄盛舉。

經發局指出，美食市集在高鐵站前西平面停車場（青園路與高鐵站前西路一段路口），展期明年2月11日至23日共13日，預計招商149攤；主題市集在亞洲矽谷物聯網（IOT）展廳旁西側空地及桃園會展中心旁文康路上，展期明年2月7日至23日止計17日，預計招募165攤。2市集都是平日14時至22時，假日10時至22時，攤位日租金從8000至1萬元，都預計備取20攤，1月15日公布確定錄取名單。

經發局表示，歡迎桃園在地特色美食、攤商、店家朋友12月27日24時前報名參與，相關招商簡章及報名表可至經發局官網查詢。

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