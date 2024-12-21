建中校友晚宴出現「香鮑佐蘿莉」 網轟：大型意淫現場

台北市立建國中學。(本報資料照片)

台北市立建國中學第46屆校友上周末舉辦30重聚活動後，社群媒體 流傳的晚宴菜單被發現「韓國妹子軟綿綿」、「香鮑佐蘿莉」等用詞，返校日則有疑似影射北一女中等女校的女學生人形看板，甚至有人示意舔臉等動作，遭疑物化女性；有民眾認為此事被關注，可見性平教育近年的推展有成。

46屆30重聚12月14日是專屬青春大男孩的晚宴，12月15日為攜家帶眷返回建中校園的家庭日，也擺放多個女學生的人形看板。

活動結束後，相關照片也在社群流傳，晚宴菜單11道菜各有特別命名，包含「硬拚雅美碟」、「香鮑佐蘿莉」、「悶燒酒井蝦搞」、「花臂鹹豬手」、「綠白制服趴」、「小姑若給茶」、「韓國妹子軟綿綿」等，與會校友更稱「根本可以當作性別研究的教材」。

女學生看板的上衣顏色為綠、白、黃等，疑似影射北一女中、中山女高、景美女中等女校，不少建中校友與之合影，還有摟肩、作勢舔臉。建中在校生也將看板搬到教室拍照。

畢業近10年的建中校友說，菜單裡一再地進行性暗示，並對印出的女校人形立牌示意襲胸、摸臀、舔臉，都顯示其缺乏性平意識。把個人性癖拿來公共場合展示，以不尊重他人的行為當玩笑，讓歧視 、侮辱在會場裡發生，就是性騷擾 。

去年畢業的北一女校友表示，一群男生在一起時，確實常會講黃色笑話，若是私下聚會，較不會被質疑，但是30重聚的正式活動，應多加思考活動本質，台北高中男校第一志願如此作為是在殘害母校名譽。 其他北一女校友說，擺放人形立牌有點過頭，地點還是在校園裡，難免會讓在校生認為，既然大人都可以這樣開玩笑，他們也可以；也有人說，這些學長拍照上傳，代表他們心中並不認為有何不妥，這才是最根本問題。

有網友說，建中畢業30年的聚餐展示了為什麼性平教育如此重要，何止是性別研究的素材，更是負面素材；有人說，男校對女生來說是一個大型意淫現場、鋼鐵直男的世界就是以辱女取樂、身為景美女中畢業的學生真的覺得超噁、滿男性凝視和把女性當成男人的附屬品之感。有人認為，晚宴謝絕家眷、親友參與，既不公開也不該發表，會場中的事就應留在會場中，公共場合不宜的笑話也是。

建中校方表示，看板的主要場景有兩個，一是補習班場景，有些正面或背面的女學生看板，並無裸露，另一個則作為指標之用。返校活動後，看板暫時堆置在穿堂，有些學生好奇拿回去教室擺，經發現後，學務處已全數收回，擔心引起不必要的誤會，目前已告知46屆校友連同放在校園的手拿板等物帶走。晚宴菜單部分，則要詢問46屆校友。

台灣同志諮詢熱線協會秘書長杜思誠表示，建中第46屆校友的求學時期，是在性別平等教育法2004年開始實施之前。主辦單位以異性戀男性的角度，設計漂亮女學生的立牌、菜單食物命名等活動內容，呈現出他們回憶青春的互動方式，但參與者也可能有非異性戀男性。

杜思誠認為，可以理解建中校友沒有惡意，但建議「懷念青春可以有更好的作法。」