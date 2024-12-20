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台灣央行「蛇年生肖套幣」新風貌 這2處不一樣

記者陳儷方／台北即時報導
央行「乙巳蛇年生肖紀念套幣」-銀幣背面（左起）、銀幣正面、銅合金幣背面、銅合金幣正面。銀幣正面以靈蛇攀樹為主題，象徵靈活追求目標及夢想；銀幣背面以彰化鹿港國際龍舟錦標賽為主題。銅合金幣正面呈現的「百步蛇護卵」行為，展現其對後代的關愛、保護及奉獻；銅合金幣背面呈現荷花出淤泥而不染，被譽為花之君子。「荷」音同「和」。(記者蘇健忠／攝影)
央行「乙巳蛇年生肖紀念套幣」-銀幣背面（左起）、銀幣正面、銅合金幣背面、銅合金幣正面。銀幣正面以靈蛇攀樹為主題，象徵靈活追求目標及夢想；銀幣背面以彰化鹿港國際龍舟錦標賽為主題。銅合金幣正面呈現的「百步蛇護卵」行為，展現其對後代的關愛、保護及奉獻；銅合金幣背面呈現荷花出淤泥而不染，被譽為花之君子。「荷」音同「和」。(記者蘇健忠／攝影)

台灣中央銀行蛇年生肖套幣減量發行，限量8萬套，每套售價台幣1900元(約58美元)則與龍年相同，但改善網路購買方式，去年先登記先贏而且每人可買10套，蛇年改成先登記再抽籤，而且每人登記上限5套。設計還有小改版，與舊板比較起來好看不少。

蛇年生肖套幣自20日起可上網至「乙巳蛇年生肖紀念套幣網路申購系統」登記預購，每年可登記購買上限5套，每人限申購一次，數量如果超過網路預購配額4萬套，就進行電腦抽籤，27日晚上6點前公告中籤名單。

龍年生肖套幣的網路預購是先買先贏，開放不到1小時網路就過載，一直轉圈圈，網友抱怨終於等到可以登入，結果是已經售罄，引發不少批評聲浪。央行這次改進，網路預購只是先登記，登記總數超過配售的4萬套，就進行電腦抽籤，中籤才能付錢買。

同時，龍年生肖套幣的網路預購數量，每人限10套，這次蛇年生肖套幣數量網路預購每人限量5套，縮小與現場臨櫃排隊每人每次限購2套的差距。

臨櫃購買方式就是排隊，2025年1月9日起，台銀各分行開放臨櫃購買，每人每次限購2套，臨櫃購買的配額共計4萬套。央行表示，雖然現在網購很方便，但還是要提供實體通路，方便民眾購買。

蛇年生肖紀念套幣的展示盒也有小改版，之前的展示架是深紅色，這次改為深木色，而且不再用扇型框框住紀念幣，更顯簡約風格。

央行官員表示，每輪生肖紀念幣最受歡迎的是龍年、虎年、馬年，但蛇年也是小龍年，過年買來送禮是很好的祝福。

蛇年生肖紀念套幣的展示盒有小改版，之前的展示架是深紅色（圖左），這次改為深木色（...
蛇年生肖紀念套幣的展示盒有小改版，之前的展示架是深紅色（圖左），這次改為深木色（圖右），而且不再用扇型框框住紀念幣，更顯簡約風格。(記者陳儷方／攝影)

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