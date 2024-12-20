教師嘆：鮮乳車到校 像發布防空警報 所有事都中斷

「班班有鮮乳」上路一團亂，行政院長卓榮泰決定下學期停辦。屏東縣府教育處指出，經調查有九成以上學校有續辦意願，將調整適當方式執行。圖為屏東縣府外觀。（本報資料照片）

「班班有鮮乳」政策下學期喊卡，有學校老師拍手叫好，也有學校認為可惜。支持停辦的學校建議改發鮮奶券或預算 置入學校午餐，避免增加老師行政工作，學校也不用擔心缺少冷藏設備，但反對的學校則認為，鮮奶有利孩子健康，愛喝鮮乳的孩子難免會失望。

「班班有鮮乳」增加老師不少行政負擔，高雄市岡山國小老師林晉如日前曾在臉書 貼文形容，鮮奶車送貨時間未固定，一到校就像發布「防空警報」，老師不管做什麼事都要中斷，趕著分裝鮮奶，學生下課不敢「輕舉妄動」，要認真聽廣播隨時回班級喝鮮奶，紛紛抱怨下學期不想再喝鮮奶，該則貼文點閱率破百萬，引起不少回響與討論。

林晉如昨聽到下學期停辦，直說「很意外此政策會馬上喊卡」；岡山國小校長游柏芬說，目前鮮奶送貨時間已固定在上午10時10分，家長都認同鮮奶有利孩子健康，現在政策又要喊停，很可惜。

高雄市復興國小校長蔡進元說，學校冷藏設備不完備，沒有辦法儲存太多的鮮乳，若換成兌換券，可依照需求去商店兌換，不只喝牛乳，也能夠喝到羊乳，彈性大並且有多元選擇。

屏東縣有校長說，若為孩子營養著想，可置入學校午餐，才不會增加老師行政負擔，但若是為解決鮮乳產銷問題，不應該由學校承擔，何況存在保鮮與食安等問題。

台南市學校午餐是二果一乳政策，每周至少有一天喝到鮮奶，班班有鮮奶政策實施後，學生喝鮮奶天數多了兩天，教育局 擔心保鮮問題，每班補助經費購買保冷袋，讓乳品保持新鮮。有的小校學生會將鮮奶放到辦公室的冰箱，放學時再拿回家，但大校就沒辦法，有學校原考慮購買冷藏櫃因應，現在政策喊停，只好先觀望再決定。