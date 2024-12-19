深蹲非霸凌？時力促重啟調查 邱泰源：若有新事證會檢討

衛福部長照司長涉嫌職場霸凌，全案定調沒有霸凌，時代力量黨主席王婉諭要求衛福部長邱泰源重啟調查。(記者林俊良／攝影)

衛福部長照 司長涉嫌職場霸凌，全案定調沒有霸凌、僅是鼓勵運動，時代力量黨主席王婉諭昨天表示，此舉不僅傷害基層公務員，更是官官相護的包庇行為；有科長級主管不敢違抗命令，只好排班輪值擔任「深蹲隊長」，衛福部長邱泰源應該重啟調查。

邱泰源昨表示，若有新事證會擴大調查，希望向當事人或其律師進一步了解狀況，做對等調查。他強調，衛福部調查所有當事人，未跳過任何一人，但霸凌有專業評定，長照司霸凌報告中至少有14人接受訪談，大部分提到能理解，有一位表達不舒服，但這與霸凌成立與否無關，霸凌認定有很多主客觀條件，是調查小組專業意見。

衛福部日前公布霸凌案調查結果，在8起申訴案中有3件屬實成案，長照司長要求同仁「深蹲、伏地挺身」被認定霸凌不成立，僅對司長記過處分。邱泰源本周一在立法院社福及衛環委員會表示，如果大家愉快、自動做深蹲、伏地挺身可以理解，若違反意願就可能需要檢討。

王婉諭昨在立法院舉行「目的良善的深蹲司長」記者會，說明接獲長照司現職員工舉報，司長祝健芳不僅強迫推動「健康操」，甚至要求每天上下午各進行15分鐘深蹲，並指示各科推派「健康操小老師」、旅遊回國的女性同仁「Ｑ你深蹲」，引發基層員工極大壓力。

王婉諭指出，根據檢舉內容，有科長級主管不敢違抗命令，轉而要求同仁「不得賴皮」、排班輪值擔任「深蹲隊長」，違反者還會被當眾點名批評；也有職員被迫在體力不支狀況下持續深蹲至時間結束，連離職員工也爆料在職時被要求邊深蹲邊分享感言，這種長期濫權行為已經造成員工身心雙重壓力。

王婉諭批評，衛福部調查草率且避重就輕，調查問卷未詢問同仁感受或同意程度，導致「僅極少數人不願意」的荒謬結論，有離職員工陳情該調查從未被聯繫，導致許多受害者的聲音無法被聽見。

王婉諭說，勞動部在霸凌案的第二次調查報告，明確認定強迫運動構成濫用職權的霸凌行為，祝健芳要求深蹲為何在衛福部被視為鼓勵運動？顯見衛福部包庇，呼籲衛福部不要再繼續掩蓋事實、官官相護，應比照勞動部邀集外部專家重啟調查並公開調查報告，不要再讓基層公務員繼續忍受迫害和傷害，也呼籲行政院長卓榮泰不要再放任衛福部包庇，應立即要求成立獨立調查小組重啟調查。

衛福部次長呂建德表示，這次調查共96名同仁主動受訪，其中也有不在職且受到匿名保護的同仁主動加入調查。對於新事證與新證詞，將配合當事人意願，可偕同律師或其信任的民意代表陪同，希望當事人正式提供相關資訊，協助進一步審慎調查。