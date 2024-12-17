員工被深蹲「僅1人不習慣」衛福部霸凌調查挨轟官官相護

衛福部霸凌調查，被立委轟官官相護、避重就輕。(本報資料照片)

衛福部公布霸凌案件調查結果，但爭議未歇。民眾黨立委陳昭姿揭露一起健保 署台北業務組員工在家輕生身亡的投訴案件，疑似與現職衛福部主任秘書劉玉娟霸凌有關。對此，衛福部長邱泰源表示，為了讓家屬安心，此事將另案調查。

長照 司長祝健芳曾要求同仁「深蹲、伏地挺身」一事，民眾黨立委黃國昌表示，據報導，司長要求同仁深蹲、伏地挺身，如果有人深蹲到雙腿發抖，還會被點名，甚至傳出「深蹲值星官」、「深蹲聽訓」等奇怪封號。

黃國昌指出，衛福部霸凌案調查報告公布後「全國譁然」，有官職的統統不成立，這是「抓小放大」，而長照司長祝健芳深蹲一案卻只是管理不當，「長官可以要求同仁深蹲、伏地挺身嗎？」

對此，衛福部次長呂建德說，「絕對不可以」，調查後發現，深蹲事件係從今年5月開始，在約訪14名同仁後，其中13人表示，可以理解，1人認為不習慣，不願意。

民眾黨立委陳昭姿批評，「衛福部報告是官官相護、避重就輕」，為何不能公開，勞動部做得到，為何衛福部做不到。呂建德回應，因約談同仁不希望具名，這是考量同仁隱私。

多名立委強烈要求衛福部公開調查報告內容，邱泰源承諾，調查報告去識別化後，2周內向立委報告。若有新的補強證據，將重新調查。

至於健保署員工自殺身亡一事，陳昭姿認為，劉玉娟在擔任健保署台北業務組長期間，涉及職場霸凌，同仁度日如年，多名同仁不堪壓力而離職，其中兩名科長自請降調、1名專委和3名科長被迫退休 ，更有1名虔誠基督徒的同仁於2020年6月在家中自殺身亡。

對此，呂建德表示，該自殺案件的當事人於事發前已有就醫紀錄，2013年起因憂鬱症就醫，期間多請假沒有上班，不宜歸咎於職場管理問題。

陳昭姿質疑，當時處理該案的正是劉玉娟及其心腹幹部，調查過程缺乏公正性。為此，邱泰源表示，為讓家屬安心，針對此事將另案調查該名同仁2013至2020年相關情形。