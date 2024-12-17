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全教產：校園霸凌處分偏輕 加害者記過後還能改當校長

記者李芯／台北17日電
校園職場霸凌層出不窮，但缺乏懲罰規定，許多加害者繼續教職，甚至職務高升，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（左）呼籲政府檢討現行制度。(本報資料照片)
校園職場霸凌層出不窮，但缺乏懲罰規定，許多加害者繼續教職，甚至職務高升，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（左）呼籲政府檢討現行制度。(本報資料照片)

近期公務機關職場霸凌連環爆，代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，校園也常聽聞職場霸凌，成立工會以來，累積收到50件陳情，但因蒐證困難，且考量職場處境，僅有兩案進入霸凌申訴程序，其中1人最後因遭到同事排擠，被逼退離職。

黃湘仙表示，遭霸凌的老師以代理教師居多，原就屬於弱勢，為求工作，只能硬吞，在離開校園後，認為不應受到如此對待，提出申訴，希望終止校長、正式老師們言語霸凌、職務壓迫。

黃湘仙指出，台北市曾有一起職場霸凌案件進入調查程序，等到成案後，受害的代理教師早就離開學校，但加害教師還留在學校，保有工作。由此可見，校園職場霸凌加害者最終可能遭受的處分偏輕，無法取得嚇阻效果，而被害教師提出申訴後須承擔的損失較大，常可能沒了工作。

「校園職場霸凌案常是高高舉起、輕輕放下。」全國教育產業總工會理事長林碩杰說，處理過一起職場霸凌案，查證屬實，加害者被記過後，卻能轉任或遴選上他校校長，令人不解。

例如，先前全教產處理過一起某高中校長職場霸凌案，加害者成案後，卻轉任另一所技職學校擔任校長，反而職位高升，讓提出申訴的職員感到不可思議；另一所高中校長秘書霸凌校內教職員，成案之後，該秘書居然遴選上其他學校校長一職。

全教總法務中心執行長林金財表示，現行懲處規定，教職員無法因「職場霸凌」記過，建議訂定職場霸凌相關規範，釐清懲處。

對此，教育部表示，涉霸凌行為人如經調查審議後，確認霸凌行為屬實，依調查報告建議及審議結果。

教育部

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