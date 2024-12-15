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「首見龍年比虎年還少」台新生兒連9年下降 少上1輪逾9萬人

記者賴昀岫／台北15日電
近年，台灣出生人數不斷創下最低紀錄，已連9年下降，到12月底為止，最多僅有13.4萬人，不僅低於去年的13.5萬人，還比前年虎年的13.8萬人還低，顯示龍年效應已經完全不在。(記者林伯東／攝影)
近年，台灣出生人數不斷創下最低紀錄，已連9年下降，到12月底為止，最多僅有13.4萬人，不僅低於去年的13.5萬人，還比前年虎年的13.8萬人還低，顯示龍年效應已經完全不在。(記者林伯東／攝影)

龍年效應「失靈」，內政部統計至今年11月，台灣累計新生兒人數僅有12萬2360人，專家推估，即使再過1個月，今年總出生人數最多僅有13.4萬人，不僅低於去年，甚至比前年的虎年還低，將出現千禧年後，首次「龍年」出生數低於「虎年」的現象。

華人地區深信龍年出生子女，能具有智慧且較易成功，每年龍年都屬「生育大年」，台灣長年以來都有龍年生得多、虎年生得少的現象。距離今年的前一輪龍年，2012年出生人數達22萬9481人，與2010年的虎年出生人數16萬6886人相比，相差6.2萬多人。

近年，台灣出生人數不斷創下最低紀錄，已連9年下降，原預期今年龍年能扭轉頹勢，據最新統計至今年11月，出生人數僅有12.2萬人，台灣婦產科醫學會前理事長黃閔照以前年結婚對數推估，到12月底為止，最多僅有13.4萬人，不僅低於去年的13.5萬人，還比前年虎年的13.8萬人還低，顯示龍年效應已經完全不在。

黃閔照表示，現在的年輕人已經不在意孩子的生肖，要逆轉出生率，政府不僅得對症下藥，還得「非常用力」投資，年輕族群不生的關鍵，在於經濟、工作、房貸，以年輕人最關注的買房議題，政府可祭出生愈多胎房貸補助愈多的政策，且多一胎，補助的差異要非常多，才有足夠的誘因。

其餘可嘗試推行的，還有開放單身女性使用人工生殖，讓想生育的女性，不一定要找到神隊友，也能擁有孩子，只是政府得同步扭轉台灣的普遍社會觀念，強化認可「單身媽媽」，部分國家的非婚生子女可高達5成，社會價值觀認可就是一大關鍵，現行可加碼的部分是擴大孕婦補助、強化職場友善，別讓有意生育的女性，回不了職場或影響升遷。

一位不願具名的婦產科醫師指出，現代人對於生活已有不同觀念，結婚生子不是一定要完成的目標，隨著物價上漲、競爭全球化，都讓年輕人打消生育的念頭，現階段的台灣難以讓生育率止跌反彈，但至少要維持現階段的水平，別再快速下降。

衛福部國健署長吳昭軍表示，少子化是多重因素造成的，台灣須透過跨部會努力，國健署對人工生殖的立場，希望能減輕有相關醫療需求年輕人的負擔，從2021年7月以來，人工生殖補助已協助2萬多名寶寶出生，可以解決想生但不孕的民眾，但對整體生育率提升效果仍有限。 

新生兒人數持續下降
新生兒人數持續下降

投資 華人 內政部

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