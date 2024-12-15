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瓶裝水也沒了…台飯店禁供一次性用品 明年元旦起稽查

台灣新聞組／台北15日電
台灣飯店、民宿明年起，將不再提供的一次性盥洗用品和礦泉水。（本報資料照片）
台灣飯店、民宿明年起，將不再提供的一次性盥洗用品和礦泉水。（本報資料照片）

環境部去年公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，規範未來觀光旅館、旅館、民宿與露營地等對象，不得主動提供容量小於180ml的液態盥洗與保養用品，更不得於營業場所內陳列梳子、牙刷或刮鬍刀個人衛生用品，在緩衝時間過後，明年1月1日起開始稽查。

環境部參考國際作法並順應環保減塑趨勢訂定「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，針對包含觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業進行規範。包含洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液等液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝取代小瓶裝用品；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等個人衛生用品則不得主動陳列（SPA、游泳池等附屬設備、服務設施、客房以外之經營設施則不在管制範圍內）。

環境部建議旅宿業者能以大瓶裝取代小包裝，或透過經濟誘因鼓勵消費者自備衛生用品，希望「以大代小」、「鼓勵自備」，達到源頭減量。部長彭啓明表示，環保就是有一點點的不方便，但是一點點的不方便卻造成了這個地球會更好，相信未來會有更多業者倡議永續的概念，讓環保會越來越成為主流價值，當然這需要時間。

環境部明年起將提供補助，鼓勵旅宿業者減少使用塑膠瓶裝水，包括改以玻璃瓶裝水、增設飲水機、提供外出循環杯借用等；透過不提供、不使用一次性備品與塑膠瓶裝水，估計一年可減少2300公噸塑膠，減碳約3000公噸。

新政策即將上路，不少網友擔心，「還要自備牙刷、洗髮精，飯店大瓶的誰敢用」，認為「出去玩還要帶一堆東西」，很不方便；未來在台旅遊，除了個人盥洗用具，喝水裝水容器可能也得隨身帶著，但也有網友喊支持，認為是保護環境的好措施，建議業者可以考慮住房費用降價，回應消費者需求。

觀光 民宿 減碳

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