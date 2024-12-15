「石頭項鍊上刻字」李德安九份工作室 登日、韓旅遊刊物

素人藝術家李德安在九份輕便路開設「石頭李藝術館」，展售畫作做成的明信片、摺扇和捲軸。(記者邱瑞杰／攝影)

曾經擔任過基隆市拖網協會總幹事的李德安，愛收藏石頭，中年移居九份後，從石頭刻字、作畫展開新的創作人生，後來自學繪畫，還辦過個展。他在輕便路開「石頭李藝術館」，素人畫風明信片受外國遊客愛，常在臉書 分享與外國客人合照成為生活樂事。

李德安在在九份成立石頭李工作室，早年九份採金礦工帶進礦坑當做試金石的黑膽石，成了他的主力商品，他做成項鍊販售，在試金石刻上暖心字句或是星座，增加客人購買的誘因。

從刻字到刻人像，李德安發現「藝術相通」，多年前開設「石頭李藝術館」，在店內作畫，並陳列販售自己的畫，以及用畫做成的明信片。

李德安的畫作題材，從九份慢慢擴大到金瓜石和水湳洞，一開始只是用毛筆和墨水畫成「黑白畫」，後來再加入礦石粉，開始有了一點色彩。

李德安2019年曾在基隆市立文化中心舉辦水墨創作展，除了水金九畫作，還特地以基隆廟口為主題作，有別於傳統水墨的繪畫風格。

素人畫家的他，個性不拘小節，每天像個鄰家阿伯，多待在店內畫畫，看到客人上門，再起身接待，還從外國遊客口中得知，曾登上日本 、韓國的旅遊刊物。

外國遊客多會買明信片、摺扇當做遊玩九份的紀念。李德安還特別去學打招呼、介紹價格的英語、日語和美語，增加不少生意。