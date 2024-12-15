我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

「石頭項鍊上刻字」李德安九份工作室 登日、韓旅遊刊物

記者邱瑞杰／新北15日電
素人藝術家李德安在九份輕便路開設「石頭李藝術館」，展售畫作做成的明信片、摺扇和捲軸。(記者邱瑞杰／攝影)
素人藝術家李德安在九份輕便路開設「石頭李藝術館」，展售畫作做成的明信片、摺扇和捲軸。(記者邱瑞杰／攝影)

曾經擔任過基隆市拖網協會總幹事的李德安，愛收藏石頭，中年移居九份後，從石頭刻字、作畫展開新的創作人生，後來自學繪畫，還辦過個展。他在輕便路開「石頭李藝術館」，素人畫風明信片受外國遊客愛，常在臉書分享與外國客人合照成為生活樂事。

李德安在在九份成立石頭李工作室，早年九份採金礦工帶進礦坑當做試金石的黑膽石，成了他的主力商品，他做成項鍊販售，在試金石刻上暖心字句或是星座，增加客人購買的誘因。

從刻字到刻人像，李德安發現「藝術相通」，多年前開設「石頭李藝術館」，在店內作畫，並陳列販售自己的畫，以及用畫做成的明信片。

李德安的畫作題材，從九份慢慢擴大到金瓜石和水湳洞，一開始只是用毛筆和墨水畫成「黑白畫」，後來再加入礦石粉，開始有了一點色彩。

李德安2019年曾在基隆市立文化中心舉辦水墨創作展，除了水金九畫作，還特地以基隆廟口為主題作，有別於傳統水墨的繪畫風格。

素人畫家的他，個性不拘小節，每天像個鄰家阿伯，多待在店內畫畫，看到客人上門，再起身接待，還從外國遊客口中得知，曾登上日本、韓國的旅遊刊物。

外國遊客多會買明信片、摺扇當做遊玩九份的紀念。李德安還特別去學打招呼、介紹價格的英語、日語和美語，增加不少生意。

臉書 日本

上一則

陳佩琪大秀1991年夫妻婚紗照 喊話柯文哲記得互望笑容

下一則

台開放僑外生當房務員但申請掛零 學生：不想做基層勞力

延伸閱讀

周海媚周年忌日 墓園成一片花海 工作室發文：在回憶裡相見

周海媚周年忌日 墓園成一片花海 工作室發文：在回憶裡相見
思念的弦拉得很長很長…周海媚周年忌日 墓園成一片花海

思念的弦拉得很長很長…周海媚周年忌日 墓園成一片花海
張柏芝神隱1年現身曬美照 被爆已生完第4胎

張柏芝神隱1年現身曬美照 被爆已生完第4胎
坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎

坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注