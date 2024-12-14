我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

台立法院通過國營事業預算 火力發電刪250億

記者唐筱恬／台北14日電
立法院長韓國瑜13日主持院會，三讀通過今年國營事業預算案。（記者葉信菉／攝影）
立法院長韓國瑜13日主持院會，三讀通過今年國營事業預算案。（記者葉信菉／攝影）

立法院會昨三讀通過今年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，即國營事業及基金。朝野大砍國營事業預算共262億元（台幣，下同，約8億美元），內容為台電250億元火力發電費用、勞動部就安基金3億、促轉基金8000萬、農業特別收入基金3.7億元等。

國民黨立委張智倫表示，北分署員工輕生案延伸就業安定基金濫用問題，勞動部前部長許銘春大開演唱會、前分署長謝宜容拿來整修辦公室、買禮盒大做公關，有8000萬不合理預算，國民黨團提案減列3億元。

另外院會也通過數項決議，包括民進黨立委蘇巧慧等人所提，考量長照2.0計畫將於2026年完成，推估屆時台灣已進入超高齡社會，持續開辦長照3.0等相關計畫有其必要，衛福部應就需求人數推估持續精進，以確保政策規畫及財務支出規模估測準確性。

民眾黨團提案刪減農業部4項預算案，大砍農業發展基金3.7億元。

民眾黨立委張啓楷說，投票過程是場勝利，總共刪除3.7億元的農業發展基金預算，藉此為吃到超思壞蛋而生氣的全民出了一口氣；民眾黨團進一步承諾全力維護全民的正義，沒有1分錢能被浪費而不負責。

預算 國民黨 長照

上一則

台灣高鐵左營建案地層下陷「路面驚現坑洞」 建商緊急灌漿

下一則

勞團絕食100小時未獲回應 諷勞動部淪總機部

延伸閱讀

就安基金疑濫用 朝野共識預算砍3億 勞長：遵照辦理

就安基金疑濫用 朝野共識預算砍3億 勞長：遵照辦理
反官僚殺人…白委號召上凱道：被霸凌 原單位申訴 狗屁不通

反官僚殺人…白委號召上凱道：被霸凌 原單位申訴 狗屁不通
綠營恭喜王義川接任立委 挨批把喪事辦成喜事

綠營恭喜王義川接任立委 挨批把喪事辦成喜事
京華城等案洩密傳聞不斷 立委嗆刪偵查不公開教育預算

京華城等案洩密傳聞不斷 立委嗆刪偵查不公開教育預算

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20

超人氣

更多 >
與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見
冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種

冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種
上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求
華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？
防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失