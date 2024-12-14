台立法院通過國營事業預算 火力發電刪250億
立法院會昨三讀通過今年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，即國營事業及基金。朝野大砍國營事業預算共262億元（台幣，下同，約8億美元），內容為台電250億元火力發電費用、勞動部就安基金3億、促轉基金8000萬、農業特別收入基金3.7億元等。
國民黨立委張智倫表示，北分署員工輕生案延伸就業安定基金濫用問題，勞動部前部長許銘春大開演唱會、前分署長謝宜容拿來整修辦公室、買禮盒大做公關，有8000萬不合理預算，國民黨團提案減列3億元。
另外院會也通過數項決議，包括民進黨立委蘇巧慧等人所提，考量長照2.0計畫將於2026年完成，推估屆時台灣已進入超高齡社會，持續開辦長照3.0等相關計畫有其必要，衛福部應就需求人數推估持續精進，以確保政策規畫及財務支出規模估測準確性。
民眾黨團提案刪減農業部4項預算案，大砍農業發展基金3.7億元。
民眾黨立委張啓楷說，投票過程是場勝利，總共刪除3.7億元的農業發展基金預算，藉此為吃到超思壞蛋而生氣的全民出了一口氣；民眾黨團進一步承諾全力維護全民的正義，沒有1分錢能被浪費而不負責。
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