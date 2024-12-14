台立法院通過國營事業預算 火力發電刪250億

立法院長韓國瑜13日主持院會，三讀通過今年國營事業預算案。（記者葉信菉／攝影）

立法院會昨三讀通過今年度中央政府總預算 案附屬單位預算營業及非營業部分，即國營事業及基金。朝野大砍國營事業預算共262億元（台幣，下同，約8億美元），內容為台電250億元火力發電費用、勞動部就安基金3億、促轉基金8000萬、農業特別收入基金3.7億元等。

國民黨 立委張智倫表示，北分署員工輕生案延伸就業安定基金濫用問題，勞動部前部長許銘春大開演唱會、前分署長謝宜容拿來整修辦公室、買禮盒大做公關，有8000萬不合理預算，國民黨團提案減列3億元。

另外院會也通過數項決議，包括民進黨立委蘇巧慧等人所提，考量長照 2.0計畫將於2026年完成，推估屆時台灣已進入超高齡社會，持續開辦長照3.0等相關計畫有其必要，衛福部應就需求人數推估持續精進，以確保政策規畫及財務支出規模估測準確性。

民眾黨團提案刪減農業部4項預算案，大砍農業發展基金3.7億元。

民眾黨立委張啓楷說，投票過程是場勝利，總共刪除3.7億元的農業發展基金預算，藉此為吃到超思壞蛋而生氣的全民出了一口氣；民眾黨團進一步承諾全力維護全民的正義，沒有1分錢能被浪費而不負責。