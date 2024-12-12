失聯移工合法化…勞部座談一面倒反對 移工團體：本末倒置

勞動部11日邀相關團體召開「失聯移工重新取得在台工作身分之探討」焦點團體座談。據了解，與會團體幾乎一面倒反對失聯移工轉正。示意圖，非新聞當事人。(記者侯永全／攝影)

商總理事長許舒博前天提及勞動部允諾有條件開放服務業引進移工，也會思考逃逸移工如何回歸正常程序。巧合的是，勞動部昨邀相關團體召開「失聯及從事許可外工作移工重新取得在台工作身分之探討」焦點團體座談。據了解，與會團體幾乎一面倒反對失聯移工轉正。

對此，勞動部長洪申翰表示，確實社會上有人有這樣子的提議，但他強調，昨天研商會議只是先行收整利害相關方的意見，勞動部沒有預設立場。

據統計，截至今年10月底，在台移工人數已育逾81萬人；依移民 署10月統計數據，在台失聯未被查獲的移工約有8.9萬人，失聯移工職業別則以製造業、看護工為大宗，漁工、營造業次之。

據了解，勞動部昨邀集雇主、移工、仲介、專家學者及移工來源國駐台代表，討論失聯移工轉正議題，包括是否修法或是採取一次性特赦，如何設定資格條件、審查機制和配套措施等，不過與會者幾乎清一色反對。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕表示，就地合法，將會鼓勵非法行為，對合法雇主、仲介、移工無疑是個諷刺。不僅缺乏合理性、公平性，沒有罰則還完全免責，恐造成未來更多失聯移工。

張姮燕還提到，非法移工若合法，對移工失聯時造成原雇主的空窗期損失，以及損失的仲介費、買工費等，該如何進行賠償，也都該討論。此外，若非法移工得以合法，這樣非法雇主及非法仲介，是否也全部轉為合法？那非法移工的非法雇主，轉成合法後，未繳的就業 安定費、勞健保費 用等，是否也該補徵。這些問題都該一併討論。

失聯移工問題難解，張姮燕強調，不僅是勞動部未做好源頭把關，後端移民署也無法有效查緝，探討此議題，除了勞動部之外，移民署也應該出席，才能整體通盤分析。

台灣國際勞工協會專員許惟棟則說，為了解決缺工議題，因此將非法移工合法化，這完全本末倒置。失聯移工是結構性問題，政府應該從中思索解決，因為移工選擇從合法雇主轉到非法雇主，是各種原因導致才被迫做出的選擇。