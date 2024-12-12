我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

二度出手 南韓檢警再次突襲搜索總統府

瓊瑤「最後一份禮物」曝光 娟秀字跡訣別最愛粉絲

高雄七接環評一次就過 環團質疑有政治考量 環長回應了

記者邱琮皓／台北12日電
去年大林蒲遷村權益促進會聚集在高雄七接說明會場外拉布條，堅決反對七接。(本報資料照片)
去年大林蒲遷村權益促進會聚集在高雄七接說明會場外拉布條，堅決反對七接。(本報資料照片)

位於高雄的中油洲際液化天然氣接收站（俗稱七接）昨通過環評大會審查，且僅經歷一次初審、一次環評大會就順利過關。此案攸關能源轉型，是南部天然氣管線安全重要拼圖。

中油計畫在高雄市小港區設置六座液化天然氣儲槽及相關附屬設施，用地約37.4公頃，預估整體供應能力於2031年可達每年3100萬公噸，並在今年9月通過環評初審，如今不到三個月就通過環評大會審查，一路亮起綠燈，引起環保團體質疑是否有政治考量。

環境部長彭啓明昨親自召開記者會，強調環評審查不是「時間久才代表詳細」，而是在一定要求下，讓開發單位回答到該回答的內容，過程「絕對沒有政治指導」。

環境部環評大會昨日審查高雄洲際液化天然氣接收站（七接）計畫，這次計畫主要是因為推動以煤改氣等政策下，天然氣用量逐年增加，中油持續推動多項興建計畫仍無法滿足國內天然氣使用需求與法令規定儲槽容量天數，未來南部供氣管網末端供氣壓力偏低問題將逐漸浮現，因此亟需在南部新設天然氣輸儲設施。

然而在地環團認為，大林蒲已被汙染將近半世紀，七接專案初審僅召開一次會議就送進環評大會，與三接、四接經過多次初審相比，顯得非常草率，認為應該退回重審；另，七接環評前說明會時，當地居民已明確表達在大林蒲遷村未定案前，不可通過新的開發案，「大林蒲沒有遷村就沒有七接」，但當地居民竟然未收到七接環評初審會議通知，認為環評漠視居民知情權。

環委則認為，天然氣接收站的空汙排放量不多，中油應強化說明七接空汙排放量及大林蒲的空汙總量，且「在地排放就應在地抵換」，應在大林蒲地區實際抵減空汙，中油會中也當場承諾，最終通過環評大會審查。

彭啓明會後受訪時表示，七接並不是在新地區開發，而是在現有港區中進行的開發案，他強調環境部是專業審查，不是沒有章法，再次強調都有「嚴格要求」，更沒有所謂政治指導。

天然氣

上一則

實質廢死第一槍？縱火燒死8親人判無期 家屬泣：是救惡魔

下一則

馬英九應陸邀請12/18率團訪哈爾濱 見陸高層？馬：客隨主便

延伸閱讀

英國再生能源發電今年將超越化石燃料 風力直逼天然氣

英國再生能源發電今年將超越化石燃料 風力直逼天然氣
中俄東線天然氣管貫通 北起黑龍江南至上海4億人受惠

中俄東線天然氣管貫通 北起黑龍江南至上海4億人受惠
高雄男陳屍樓梯間 曾遭控家暴 疑殺女友再輕生

高雄男陳屍樓梯間 曾遭控家暴 疑殺女友再輕生
棒球12強台灣奪冠 高雄市長：應建議總統已達停班停課標準

棒球12強台灣奪冠 高雄市長：應建議總統已達停班停課標準

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
瓊瑤離世，留下估計超過40億台幣的版權費。（本報資料照片）

瓊瑤版權費估逾40億誰繼承？媳何琇瓊發聲宣示權利

2024-12-09 01:26

超人氣

更多 >
好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡

好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡
又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品
華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事
中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡
加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保

加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保