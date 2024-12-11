更新座椅、娛樂系統…華航砸4億美元升級A350客艙 2027派飛

華航總經理高星潢（右）與空巴代表Senior Vice President Chris DREWER共同簽約，委託空中巴士進行15架A350改艙工程整合與技術服務，將於2027年起上線派飛。(記者黃淑惠／攝影)

華航全面搶客，推動機隊更新計畫。華航9日於德國 漢堡以不超過4億美元推動A350客艙再升級。

華航總經理高星潢9日與空巴代表Senior Vice President Chris DREWER簽署合作協議，委託空中巴士進行15架A350改艙工程整合與技術服務，將於2027年起上線派飛。

高星潢於A350改艙簽約記者會上表示， 華航自2016年起領先台灣業界引進A350新世代機隊，考量到機上的電子產品已經開始不符合現在消費者的需求，有些零件也開始找不到備品，即便華航的A350設計在台灣、國際獲獎無數，華航希望能提供旅客頂尖空中服務，決定把主力機型A350內裝再做一個提升。A350延續東方美學，客人上機後，會對於台灣有更深的體會，本次改裝包括升級全艙等座椅、個人娛樂系統等。

A350客機為華航長程航線主力機隊，目前派飛德國法蘭克福、英國倫敦、荷蘭阿姆斯特丹、義大利 羅馬、奧地利維也納、捷克布拉格等歐洲航線及美國西雅圖、洛杉磯等，紐澳航線則包含雪梨、布里斯本、墨爾本及奧克蘭；另也飛航日本東京及大阪、泰國曼谷、新加坡 、越南胡志明市、印尼雅加達等區域航線。

此外，華航自2021年引進新世代窄體機隊A321neo，目前已上線營運14架，2025年預計再迎接五架，全機隊25架將於2026年交付完畢。華航A321neo客艙配置全平躺豪華商務艙12席及經濟艙168席，共計180席座位，堪稱最豪華、愜意的窄體客機，深獲搭乘區域航線的旅客喜愛。