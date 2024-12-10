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台灣擺脫不了貪汙貪腐？2024年度代表字「貪」字獲選

記者陳宛茜／台北10日電
「台灣2024代表字大選」票選結果今天公布，「貪」在57個候選字中以8736票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。(記者陳宛茜／翻攝)
「台灣2024代表字大選」票選結果今天公布，「貪」在57個候選字中以8736票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。(記者陳宛茜／翻攝)

台灣政治人物疑似涉「貪」案件頻傳，而大選後朝野三黨惡「鬥」不斷、詐「騙」事件層出不窮。「台灣2024代表字大選」票選結果今天公布，「貪」在57個候選字中以8736票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。第二名則是拿到8326票的「鬥」字，跟第一名的「貪」字只有不到400票的差距。如果加上第三名的「騙」(5102票)，「貪、鬥、騙」總結了台灣這一年的人心與社會、政治亂象。

票選第1到第10名的2024年度代表字，依序為貪、鬥、騙、亂、韌、震、籌、險、安、電。

「貪」字的推薦人是台灣大總經理林之晨。他表示， 選擇七原罪之一的「貪」，是對當今社會的批判，也是對人性的反思。台語俗諺「貪字，貧字殼」，個人過度貪婪，最終只會造成自己與社會的總體淨損失，提升每個人的智慧，才能徹底肅「貪」。

「鬥」字則有四位推薦人。包括國民黨主席朱立倫、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱、雲品國際董事長盛治仁、清大前校長陳力俊。盛治仁指出，國際選舉大年有73國有全國性選舉，又有烏蘇和以巴戰爭，兩岸關係和國內政黨競爭亦未見和緩，充滿鬥的氛圍。

「騙」字的推薦人是樂齡網總經理張慶光。他指出，詐騙集團猖獗，已經嚴重你我生活，從社群軟體、Email、電話，再到你我身邊的友人、政治都可能是詐騙集團，台灣人現在的生活已難以擺脫「騙」字。

「台灣2023代表字大選」由聯合報主辦，邀來各界名人專家與達人推薦57個代表字，從11 月13 日至12 月8 日止，累積25天民眾選票75926張。

「台灣年度代表字大選」活動，已邁入第17年，年年獲得國人熱烈參與和電子媒體的關注，從2008年的「亂」、2009年的「盼」、2010年的「淡」、2011年的「讚」、2012年的「憂」、2013年的「假」、 2014年的「黑」、2015年的「換」、2016年的「苦」到2017年的「茫 」、2018年的「翻」、2019年的「亂」、2020年的「疫」、2021年的「宅」、2022年的「漲」、2023年的「缺」，每個字都刻畫了當年的社會意向與民眾想法。

詐騙集團 國民黨

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