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周杰倫大巨蛋演唱4場吸引15萬人 帶動東區商圈業績增4成

記者邱書昱、林麗玉／台北10日電
周杰倫於台北大巨蛋開唱，帶動周邊商圈及旅宿商機。（本報資料照片）
周杰倫於台北大巨蛋開唱，帶動周邊商圈及旅宿商機。（本報資料照片）

歌手周杰倫首攻台北大巨蛋連唱四場，吸引15萬歌迷朝聖，也帶動商圈及旅宿商機。東區商圈粗估，店家業績至少增四成，周邊信義、大安及松山區旅宿也幾乎滿房，業績成長三成。商圈及旅館業者緊接準備迎接年末的張惠妹熱潮。

「確實看到以往繁榮東區的景象。」光武里長、東區發展協會榮譽理事長韓修和說，人潮帶動商機的效益比想像更好，不管是店家或東區推出的活動，許多歌迷粉絲都響應，「人最多的時候是周五、六、日，受惠店家至少成長四成業績。」

韓修和說，演唱會歌迷不少是來自外地，東區燒烤店和火鍋店預約都擠滿人，可見日後商機無窮。商業處表示，演唱會效益仍在透過問卷分析調查，但大巨蛋去年11月啟用，累計舉辦70場賽事，帶來逾47億台幣（約1.45億美元）經濟效益，其中於東區商圈餐飲及購物消費約4億4900萬台幣。

演唱會經濟帶來人潮，也引來周遭里長、住戶抱怨，違規停車亂象嚴重，更發現不熄火的保母車，是以往球賽時不曾有過的狀況。「就算驅趕，也只是換個地方違停。」里長呼籲市府面對這個新問題。

興隆里長吉娃斯．吉果說，首日開唱，逸仙路周邊就停滿違停且沒熄火車輛，里民只能承受廢氣和交通打結；新仁里長吳建德也說，市府有交維計畫及應變中心，卻不見成效，大巨蛋炒起來，但不可把生活環境搞亂。

交通局表示，接下來張惠妹演唱會期間，會透過交通疏導，加強取締違停，並研議停車費率調整、外圍停車場轉乘等措施。

大巨蛋能否因演唱會成觀光亮點？中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽認為，東京巨蛋成為觀光景點，是因辦過奧運等大活動，大巨蛋若想變成觀光點，必須是厲害體育賽、文化展演「一檔接一檔，棒棒強棒，就會打出名號」。

寬宏藝術財務長王聖柏說，觀眾反應不錯，大巨蛋能否超越高雄場館，主要看藝人想不想到大巨蛋開唱，但主辦方較在意的是場租，大巨蛋比高雄貴三、四倍以上。

觀光 中華民國 周杰倫

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