安眠藥、抗焦慮劑用量雙漲 去年全台吞11.6億顆

失眠、壓力沉重，台灣民眾使用鎮靜安眠藥品、抗焦慮藥物數量逐年增加，去年全台共開立11億6725萬顆，申報使用人數高達200萬。（記者林澔一／攝影）

衛福部健保 署統計，近五年來，安眠藥、抗焦慮劑用量逐年增高，2023年全台共開立11億6725萬顆，年長者安眠藥用量明顯增加，而罹患廣泛焦慮症的年輕族群似乎變多，以致抗焦慮劑用量呈上升趨勢，不同年齡族群面臨著不同困擾。

以往健保署統計安眠藥用量時，也連同抗焦慮劑一併計算，統計顯示，2019年共9億5686萬顆，去年增為11億6725萬顆，增加22%。健保署副署長陳亮妤表示，去年首次將安眠藥及抗焦慮劑用藥分開統計，更能精準掌握國人身心健康問題。

在安眠藥用量上，統計顯示，2019年共3億9598萬顆，去年則增至4億7734萬顆，增加21%。若以每顆安眠藥厚度約0.2公分估算，疊起高度約1879座一○一大樓；申報使用人數從2019年186萬人增至去年200萬人，申報費用自9億7349萬台幣（約3000萬美元）增至11億6058萬台幣。

陳亮妤指出，分析安眠藥用藥情況，各年齡層用藥量均上升，65歲至90歲為主要用藥族群，去年65至69歲使用安眠藥人數高達24萬人，其次為60至64歲23.1萬人、70至74歲22.1萬人。粗估原因為年齡愈大，慢性失眠 盛行率愈高，平均每四名長者，就有一人須服用安眠藥，始能入睡。

進一步分析開立安眠藥科的醫療科別，以精神科為主，其次為家醫、內科、心臟血管內科及精神科，陳亮妤表示，許多三高 患者合併慢性失眠，希望透過「全人全社區照護計畫」，這五科病人均能接受衛教指導，由醫師填寫病人生活習慣評估量表，以期降低多重、重複用藥。

在抗焦慮劑使用上，2019年5億6088萬顆，去年來到6億8991萬顆，增幅23%。陳亮妤指出，抗焦慮劑適用於恐慌、壓力、焦慮、強迫等症狀，通稱廣泛性焦慮症。不過，短期使用抗焦慮劑，不代表病人已罹患焦慮症，不少醫師僅開立一至三個月，協助病人舒緩情緒，度過壓力高峰。