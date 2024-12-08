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郵輪故障...千名台旅客滯留沖繩 不排除包機疏運

記者胡瑞玲／台北即時報導
榮耀號因引擎故障目前還滯留在那霸港，旅客行程嚴重受到影響，預估10日返回基隆港。(記者游明煌／攝影)
榮耀號因引擎故障目前還滯留在那霸港，旅客行程嚴重受到影響，預估10日返回基隆港。(記者游明煌／攝影)

榮耀號（MSC）4日搭載4000多名旅客及工作人員，從基隆港出發的5天4夜「宮古島、沖繩」行程，原訂昨（7日）從那霸開往石垣島，今早駛回基隆港，但因船隻引擎故障目前還滯留在那霸港，預估10日返回基隆港。觀光署表示，船隻目前正在檢測，若檢測時間過長及有安全疑慮，不排除以包機方式將旅客疏運回台。

本報掌握，搭載出去的4000多人，需要疏運回基隆港的人數約有2100人，其中1800人為台灣人，其他則為東南亞旅客。郵輪公司已向長榮、華航協調疏運，目前還在等待回應。

觀光署副署長周廷彰表示，報名此行程旅客，有些人是自由行，有些人是跟旅行社，目前掌握需疏運回基隆港的旅客，有1800名為台灣人；由於郵輪引擎故障，目前4000名旅客受影響，代理旅行社為東南旅行社，目前正在與郵輪公司接洽。

周廷彰說，郵輪公司目前正多方進行，一方面執行船隻檢測，一方面處理交通及賠償。船隻檢測若安全無虞，問題就能解決，預估10日出發回基隆港；由於行程延誤，針對有急事回台的旅客，旅行社及郵輪公司可各別協助安排航空交通問題。

另外，周廷彰也指出，倘若發現船隻需要的檢測時間過長，或是繼續航行會有安全上的疑慮，也會把包機納入疏運方案，而包機費用會由旅行社及郵輪公司協商負擔，觀光署也會持續掌握最新情況並給予協助。

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