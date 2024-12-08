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言語羞辱最多…逾8成社工遇職場霸凌 工會促衛福部表態

記者林琮恩／台北8日電
幫助弱勢的社工也目睹或遭遇職場霸凌，專家指出，社工圈子小，且師徒、學長學弟制明顯，容易發生霸凌事件，想預防須有能讓員工放心的申訴管道。圖為社工工作情況，非當事人。(本報資料照片)
幫助弱勢的社工也目睹或遭遇職場霸凌，專家指出，社工圈子小，且師徒、學長學弟制明顯，容易發生霸凌事件，想預防須有能讓員工放心的申訴管道。圖為社工工作情況，非當事人。(本報資料照片)

官署霸凌案頻傳，各部會接連爆出霸凌事件，社福領域也深陷霸凌困境。過去有關社工執業風險的討論，多聚焦在服務個案時面對的人身安全風險，近期一份由高雄醫學大學醫社系學生發起的職場霸凌問卷在各大社工社群流傳，搜集520位社工意見，發現逾八成社工曾遭遇職場霸凌。

協助調查的高雄市社工職業工會秘書長郭志南說，這是近五年來首份針對社工職場霸凌的調查，言語羞辱是最常見形式，但有時社工界的霸凌，不需言語就能進行，主管利用職位優勢，將社工個案紀錄一再退回、要求重寫，並詆毀社工選擇的處遇方式，也能讓社工陷入崩潰。

調查顯示，83%的社工曾在工作中經歷或目睹同事遭遇職場霸凌，最大宗霸凌類型為言語霸凌，占77%，其次為職位霸凌，占58%，社會霸凌占43%；近三成社工「非常同意」職場霸凌在任職單位是嚴重問題，認為任職單位有足夠處理職場霸凌的機制與措施的社工，僅6.2%。

郭志南表示，根據工會服務經驗，社工職場霸凌很難成案，有時社工被主管叫去訓話，來不及開啟錄音；也有社工督導在既有工作之外，被要求背負募款額度，募不到就被說方案因此結束，讓手下社工沒有飯吃，但這些很難在進入司法程序時舉證。機構缺乏預警機制，職場霸凌只能靠「社工的勇氣」出面投訴，卻要承擔極大壓力。

「職場霸凌根源是主管權利未受監督與節制。」郭志南表示，社工界存在嚴重的職場霸凌行為，盼藉本次調查結果讓社工主管機關，也就是衛福部知道，衛福部長邱泰源必須表態，並找社工師公會、地方職業工會溝通，社工是運用關係工作的行業，若關係不斷被破壞，社工該如何在充滿恐懼的場域工作。

衛福部社工司副司長楊雅嵐說，衛福部重視社工健康職場環境，補助地方政府、民間團體提供諮商，並透過督導機制，盼建立友善職場、組織支持措施、員工協助方案等。2023年修正通過社會工作師法，亦明定單位應保障社工安全，職安法等法規，亦規範雇主應建立通報管道，建立事件處理機制。

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