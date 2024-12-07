我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

中山美穗猝逝 「情書」導演岩井俊二發文悼念、影迷痛哭

開業醫師腦癌器捐遺愛 女兒淚憶：他不願一把火燒毀可用器官

記者林琮恩／台北即時報導
器官捐贈者「連醫師」女兒連小姐出席台大醫院舉行的「與愛同行 113年度器官捐贈感恩音樂會」，轉述父親遺志。(記者林琮恩／攝影)
器官捐贈者「連醫師」女兒連小姐出席台大醫院舉行的「與愛同行 113年度器官捐贈感恩音樂會」，轉述父親遺志。(記者林琮恩／攝影)

「不要一把火，把可用的器官全燒掉。」台灣一名器官捐贈者「連醫師」的女兒連小姐，今天出席台大醫院舉行的「與愛同行 113年度器官捐贈感恩音樂會」，轉述父親遺志。連醫師生前是一名開業醫師，罹患腦癌後，他身體力行實踐診所牆上的安寧療護、器官捐贈海報傳遞的精神。

連小姐表示，去年10月初，父親半夜在家中洗手間跌倒，身為醫療人員，他警覺這不是中風，應有更嚴重的問題，主動至醫院急診室要求檢查，結果發現是惡性度極高的腦癌，後續手術雖然成功，但因腦癌復發率高，父親自知來日不多，交代「不動第2刀，一切順應自然」。半年後，經核磁共振檢查，發現另外半葉腦部已有腦癌復發，父親決定不再開刀。

「我跟爸爸說，大腦功能陪伴我們一輩子，現在退休了。」連小姐噙淚表示，受腦部手術影響，當時父親雖仍可自由活動，兩人還能一起練肌力，但左側身體已逐漸出現麻痺感，若再切另一側腦部，生命品質預期更差，父親決定把握時間，與家人四處遊玩，直到腫瘤持續變大，壓迫大腦到不能再動，才進入台大醫院安寧病房。

連小姐表示，自己曾問父親是否懼怕死亡，父親已不能言語，努力用氣音回答：「我不怕」，並囑咐子女，要捐出器官，而安寧病房醫師也重視父親一生貢獻，雖然身份變為病人，仍叫他「連醫師」，主治醫師對父親說「連醫師您一生照顧這麼多人，換我們照顧你。」這是在面對悲痛時，支撐自己的一句話。

「父親沒有讓那些海報，只貼在診所牆上，而是身體力行。」連小姐表示，自己曾聽過父親建議癌末病人選擇安寧，也看過推廣安寧療護、器官捐贈的社工及志工到診所貼上宣導海報，而父親自己面對人生最後一哩路時非常勇敢，選擇安寧緩和醫療，並實踐器捐，遺愛人間。

因為罹癌，經器捐團隊評估，連醫師最後能捐出的器官僅有眼角膜。但連小姐表示，對此已很感激，負責器捐手術的外科醫師，把父親遺容修整的很帥氣，臉上還帶有一抹微笑，父親後事圓滿，花葬陽明山回歸自然，自己與母親也都決定簽署器捐同意書，「爸爸雖然走了，我的生命仍受到許多祝福。」

中風 退休 腫瘤

上一則

王齊麟6位數鑽戒求婚 婚禮生子規畫曝

下一則

AIT主席分享賴總統與藍鶯合照 肯定與關島建立聯繫

延伸閱讀

預知是否會失智 專家：這3件事最關鍵

預知是否會失智 專家：這3件事最關鍵
失智症徵兆6大警訊 不只性情大變、記性也變差

失智症徵兆6大警訊 不只性情大變、記性也變差
滑手機滑到大腦被腐蝕 「Brain Rot」獲選牛津辭典2024年度代表字

滑手機滑到大腦被腐蝕 「Brain Rot」獲選牛津辭典2024年度代表字
養生／麥得飲食怎麼吃？「3好1巧」讓大腦變年輕

養生／麥得飲食怎麼吃？「3好1巧」讓大腦變年輕

熱門新聞

長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
桃園邱姓商人猝逝導致妻母互告，判決結果出爐，邱妻刑事部分被判3月徒刑，民事部分，法官則要邱妻先還273餘萬，婆婆再將該付、該給的273萬元給媳婦。示意圖，非文中當事人。(本報系資料照)

兒死隔天媳婦領走遺產逾15萬美元 婆媳互控結果出爐

2024-12-01 14:06

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控