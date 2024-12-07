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幣流分析師捲洩密案 應訊後遭撞死 陰謀論四起

台灣新聞組／台北7日電
協助調查創意私房案的金融犯罪調查師陳梅慧在國道車禍身亡，她乘坐的車輛（左）車頭全毀、追撞的徐男車輛（右）也面目全非。(記者翁唯真／攝影)
協助調查創意私房案的金融犯罪調查師陳梅慧在國道車禍身亡，她乘坐的車輛（左）車頭全毀、追撞的徐男車輛（右）也面目全非。(記者翁唯真／攝影)

台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心謝姓男友捲入洩密案，日前應訊後搭車北返途中，遭後方租賃車高速追撞身亡；由於陳梅慧身分特殊，民間司改會、反詐團體等都質疑這起事故「不單純」，陰謀論四起；檢察總長邢泰釗認為有查明必要，昨下令新竹地檢署成立專案小組調查。

陳梅慧是台灣知名區塊鏈分析師，長年協助檢察官、調查局、刑事局分析虛擬貨幣幣流，最知名的莫過於台中檢方偵辦的「阿福錢包」詐騙洗錢案，金額高達330億元(台幣，以下同)，其他包括「八八會館」負責人郭哲敏洗錢案、創意私房的冷錢包等重大矚目案件，她都有參與。

陳梅慧專長是分析加密貨幣相關案件，曾在民間司法改革基金會服務十年，幫助被騙取個資及被當成人頭戶的受害者，由於扮演區塊鏈上的偵探，曾協助執法單位追蹤詐騙案件的金流，很受檢警界敬重。

台中檢方4月起訴「阿福錢包」案後，有人檢舉陳梅慧持有詐騙案被害者的警詢筆錄等資料，檢方日前帶回陳梅慧與謝姓男友共四人調查，謝男訊後3萬元交保，陳女等三人請回。

有檢警認為，依據「檢察機關行專家諮詢要點」規定，檢察官偵辦案件認為必要時，得依職權向專家諮詢，其中包括「案情繁雜，涉及專門知識之案件」，陳梅慧協助辦案，若有必要或須閱讀相關筆錄以利分析，對於被檢舉洩密，令人懷疑動機不單純。

近日外界對陳梅慧死亡車禍的陰謀論發酵，懷疑陳梅慧是擋詐團財路才引來殺機。另有法界人士好奇，陳梅慧協助檢警凍結虛擬貨幣高達93億元，理論上屬於專家諮詢，怎會捲入「洩密」遭約談？邢泰釗昨天將相關意見彙整，發交新竹地檢署調查，要求盡速將調查結果陳報台灣高檢署與最高檢察署，以安定民心。

據了解，被撞車輛除了陳梅慧及謝姓男友，右前座另有陳的長官、XREX交易所共同創辦人暨執行長黃耀文，黃同列洩密案被告被檢警帶回調查，偵訊後無保請回。車禍後，黃只有頭暈，無明顯傷勢。

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