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通膨很有感…台灣金融生活調查 近8成民眾生活壓力增

記者朱漢崙／台北3日電
國人金融生活調查揭密 製表／朱漢崙
國人金融生活調查揭密 製表／朱漢崙

台灣金融研訓院昨天公布兩年一次的「台灣金融生活調查結果」，調查有三大發現，一是有六成六受訪者自信能夠識破並拒絕金融詐騙，二是民眾向金融機構借貸購屋或投資的比率增至56.3%；三是因為通膨增溫，將近八成的受訪者表示「支應生活」已不再輕鬆。

這份調查指出，金融詐騙猖獗，66%的受訪者自信能夠識破並拒絕金融詐騙，而相較於2022年詐騙電話打3.5次就成功，這次發現打6.2次才成功。不過，刑事局或金管會所公布的警示帳戶或詐騙金額、受害人數仍然有增無減，金融研訓院院長高一誠指出，這代表後續仍有34%的空間有待努力。

至於民眾向金融機構借貸購屋或投資的比率，則從上次調查的43.6%大幅提升至56.3%，顯示購屋和投資熱潮持續上升；第三則是因通膨加劇，許多人感受到生活支出的負擔從「非常容易」變化至「中等」，79%的受訪者表示「支應生活」已不再輕鬆，相較於上次調查比率明顯上升。

而當民眾有緊急籌款的需求時會怎麼做？研訓院以一周內籌到10萬元台幣（約3100美元）進行調查，結果發現向銀行貸款比率提升至13.4%，變賣股票也增至13.7%。值得注意的是，向融資公司、地下錢莊借貸從2022年調查占比0.4%增逾一倍至0.997%，保單借款的比率也增至7.381%。

此外，無法獲得任何形式借貸的比率，較上次調查成長8.5%，研訓院指出，借貸管道有點呈現兩極化的表現，借不到的錢的族群更難借到錢，可能是銀行審核趨嚴或資金都跑向購屋和投資導致借不到錢，未來仍須持續觀察。

整體來看，另一個引人矚目的調查結果是疫情結束後人際連結大降，導致財務弱勢者更不易取得親友的財務支持，籌資時只能自立自強。其中，需要他人支援（可透過人脈借到錢）的部分，比上次調查降低24%，人際連結程度也從68.7%降至47.9%，而這也反映在需要緊急籌資時，透過家庭或朋友，或公司預支薪水方式管道占比，從39.8%降至33.928%。

這次調查也對財務脆弱者增加其韌性進行調查和尋求改善之道，並發現財務脆弱者有共同的行為迷思，包括快速致富的迷思與無視風險、對正規金融體系的不信任與脫離、買保險是社交而非金融行為、資訊來源的片面與過度自信，主要和資訊多來自同溫層，或是社群網紅等有關。

調查也顯示，財務脆弱者面對債務時，只能尋求親友及非正規金融，共同困難包括金融機構的審核流程繁瑣、金融機構對收入證明要求過於嚴苛、信用條件不佳被拒絕、人情借款方便等四大問題。

至於要如何改善財脆者處境，金融研訓院認為，主管機關應要求網紅有專業證照、規範新興金融交易平台和強化資訊揭露、結合社會資源來強化打擊金融投資詐騙，而金融產業則不應過度強調銷售，強化員工面對弱勢客戶的理解及諮詢輔導能力。

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