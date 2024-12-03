開唱在即避免成廢紙 周杰倫演唱會扣案黃牛票原價賣光

周杰倫演唱會一票難求，黃牛票在市場流通，讓大家再度關注「黃牛之亂」。示意圖。（本報資料照片）

邱姓男子以搶票程式線上搶買知名歌星演唱會門票，抬價轉售，檢警搜索查扣周杰倫 、張惠妹、張學友演唱會等30餘張票券。士林地檢署昨指出，考量該票券將在演唱會後成廢紙，有急迫處分必要，已首採「偵查中變價」程序，將扣案票券原價釋出。

不過，負責銷售周杰倫演唱會門票的拓元售票系統說，票券已遵照檢察官指示辦理完畢，但張數與日期皆不便透露。讓準備搶票的粉絲大失所望。

檢警調查，37歲邱男原為網路工程師，搶票失敗心生不滿，用搶票機器人程式線上購得各類活動票券，在臉書 等網路平台以1萬2000元至3萬元（台幣，下同，約368至920美元）不等價格抬價轉售，牟取暴利。

士檢10月底指揮北市刑大執行搜索，查扣至少36張票券及相關資料，訊後依違反文化創意產業發展法等罪嫌令邱男10萬元交保，限制出境出海，全案偵辦中。

士檢昨表示，不讓黃牛保有不法利得，並兼顧廣大歌迷合法購票權益，首採偵查中變價程序，與主管機關、活動主辦單位及票券商配合，在相關演唱會舉辦前囑託主辦單位將扣案票券權利依原價對外販售，所得票款將繳入國庫保管，依法聲請沒收。

檢方說明，刑事訴訟 法規定，得沒收之扣押物，有喪失毀損、減低價值之虞者，得變價之，保管其價金；且檢察官認為適當者，得不依拍賣程序逕為變賣。

據悉，此案檢方採偵查中變價的票券，包含周杰倫、張惠妹、韓籍歌手「太陽」，及明年初將登台的韓團「2NE1」等演唱會門票十餘張。

文化局昨說，已接獲3000多件周杰倫演唱會黃牛案，持續依文創法辦理，若確定查處，裁罰金額平均約為票價40倍、約50萬元，裁罰逾100萬元有六件，其中最高金額高達264萬元，該黃牛賣九張門票，依原票價5880元計算乘以50倍開罰，被裁罰案例多是初次犯法的年輕人。