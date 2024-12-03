再生能源定義未同步刪除 環團：燒垃圾發電仍有後路

經濟部近日修訂再生能源發展條例，將燒廢棄物發電（ＳＲＦ和焚化爐）從再生能源發電設備中刪除。環團認為，這矯正多年錯誤，未來ＳＲＦ（固體再生燃料）及焚化爐不再享有綠能 躉購費率的獎勵補助。但立委和環團也發現，再生能源的定義未同步刪除燒廢棄物，形同幫燒垃圾發電留後路。

立委陳昭姿表示，ＳＲＦ稱不上綠能，因篩選機制不嚴謹，空汙防制設備規範也不足，有潛在環境風險，特別是戴奧辛排放，恐對環境和人體健康造成危害。

監督施政聯盟召集人陳椒華說，塑膠橡膠非再生能源，而以ＳＲＦ發電絕非再生能源發電，經濟部必須改正。她提到，行政院上周核定台幣100億國發基金成立「綠色成長基金」，重點投資 對象包含資源循環、永續及前瞻能源技術發展等，等於未來ＳＲＦ廠商將可分食國發基金，且也方便取得公、國有土地。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，再生能源名詞定義應排除廢棄物，若燃燒非汙染的生質廢棄物要做為燃料使用，且經評估不造成綠地或生態多樣性損失，也不會有不利環境因素，則可視為生質能，可納入再生能源範疇，不須在再生能源的名詞定義上預留空間，否則廢棄物發電設施仍可以再生能源名義，取得綠色金融行動方案鼓勵的投融資 。

謝和霖也提到，再生能源發電設備若能排除廢棄物，也應溯及既往，取消修法前即已取得再生能源躉購費率的廢棄物燃燒發電設施，如桃園觀音環保科學園區的生質能源中心的焚化爐，另在台南城西里、新竹縣新豐掩埋場旁及嘉義市等地興建中的焚化爐，據稱也可能已取得再生能源躉購費率，若查證屬實皆應取消。