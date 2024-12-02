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「台灣隊長」陳傑憲與愛妻合體闖時尚場 滿滿尖叫聲

記者陳慧貞／即時報導
陳傑憲(左)、綺綺出席GQ年度風格大賞。（記者沈昱嘉／攝影）
陳傑憲(左)、綺綺出席GQ年度風格大賞。（記者沈昱嘉／攝影）

以「台灣隊長」之姿帶領中華隊於世界12強棒球賽拿到冠，並榮膺4項MVP的陳傑憲，憑藉卓越的領袖風範與時尚魅力，榮獲「GQ Men of the Year 2024」年度風格人物獎，2日晚當陳傑憲現身，紅毯鎂光燈閃耀，全場粉絲暴動，尖叫聲不斷。

陳傑憲因在賽後捧著獎牌滿場找老婆，連慶功宴上都忙著顧小孩，讓眾多球迷大讚愛家好男人，世界冠軍也成了「國民老公」。

陳傑憲攜手老婆綺綺（Hailey）出席「GQ年度風格大賞」，有別於球衣，陳傑憲一身西裝搭配領結，他笑說：「穿起來有點合身，但呈現高雅感覺，和在球場上是不一樣的帥氣。」平日練球比賽，很久沒有屬於夫妻二人空間，這次他請岳母幫忙顧小孩，讓夫妻出席盛會，綺綺也透露2 人剛交往時，因陳傑憲穿著偏運動悠閒，在出席正式場合前，她會幫忙打理造型，陳傑憲都會照辦：「女生的審美觀總是比我好，她說這樣好看，我就更有信心出門。」也算夫妻間的浪漫。

除了陳傑憲，李洋、王齊麟「麟洋配」奧運金牌組合也到場，由於李洋已宣布退役，2人久未碰面，難得參加時尚盛會，王齊麟笑說：「走紅毯跟走進奧運場館一樣緊張。」但因為有李洋「幸運物」在身邊，讓他安心許多，直呼自從身邊少了老搭檔後，一直在適應「沒有李洋」的日子，如今雖有新搭檔，但自己角色換成當初李洋的位子，讓他覺得很燒腦。被問奧運金牌放何處，李洋與其他重要獎牌都擺放在自家房內，王齊麟則說最近有點想拿去鍍膜，希望維持金牌光澤。

「GQ年度風格大賞」星光熠熠，Energy合體走紅毯，各個帥氣逼人，謝坤達因應主題「神秘」，直呼：「神秘到我要穿兩件外套、兩件褲子。」張書偉的神秘則藏在腳下，拉高長褲管後露出腳上的高跟鞋。另外，電影「玩命關頭」韓哥姜成鎬也到場，直呼每次來台北，總能感受到在地人滿滿的熱情與親切人情味，令他相當感動。

陳傑憲(左)、綺綺出席GQ年度風格大賞。（記者沈昱嘉／攝影）
陳傑憲(左)、綺綺出席GQ年度風格大賞。（記者沈昱嘉／攝影）
王齊麟(左)、李洋出席GQ年度風格大賞。（記者沈昱嘉／攝影）
王齊麟(左)、李洋出席GQ年度風格大賞。（記者沈昱嘉／攝影）
陳傑憲出席GQ年度風格大賞。（記者沈昱嘉／攝影）
陳傑憲出席GQ年度風格大賞。（記者沈昱嘉／攝影）
王齊麟(左)、李洋出席GQ年度風格大賞。（記者沈昱嘉／攝影）
王齊麟(左)、李洋出席GQ年度風格大賞。（記者沈昱嘉／攝影）

陳傑憲 奧運

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