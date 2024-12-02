我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穿泳衣挨轟「擦邊」…中國泳將劉湘：難道要穿羽絨？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

潛艦預算14年2840億 藍要砍 綠祭弱化國防宣傳戰

記者程嘉文／台北2日電
針對總額2840億台幣的潛艦量產案，有國民黨立委認應先完成原型艦海鯤號測評，也不認同一次編列14年預算。（本報資料照片）
針對總額2840億台幣的潛艦量產案，有國民黨立委認應先完成原型艦海鯤號測評，也不認同一次編列14年預算。（本報資料照片）

明年度國防預算的朝野爭論焦點，是總額2840億元（台幣，下同，約87.55億美元）的潛艦量產案。國民黨立委方面，馬文君、黃仁認為應先完成原型艦海鯤號測評，也不認同一次編列長達14年預算，因此提案將明年20億元全數減列，徐巧芯則提案只保留2億元。

國防部長顧立雄喊話表示，在完成測評前絕不會動用；綠營也發動宣傳戰，近日在臉書等社群網站出現，「我反對刪除潛艦預算」的接力發文，質疑在野陣營「就是不想讓台灣有潛艦」、存心弱化國防。

徐巧芯強調，自己贊成造潛艦，但一次編長達14年的7艘預算，提前決定3任總統任期之後的政策，這不合理；海軍已說7艘艦將採「2、3、2」批次建造，如果提出的是首批兩艘的預算，她與其他國民黨立委都會贊成。

馬文君則說，之所以提減列而非凍結，是因立院要決定的不只是明年的20億元，而是一旦同意編列，就等於替「14年、2840億元」背書。她強調，國人自行研發武器，都是先造原型，發現缺失改正後才量產；台灣首度造潛艦，當然須完成作戰測評，確定其具備戰力，再進行後續建造。

立法院外交及國防委員會是立院唯一綠營占人數優勢的委員會。徐巧芯說，如果爭議無法化解，將要求召委送院會協商，而非在委員會表決，否則她就會在院會提案，也要求表決。

媒體報導，國民黨中央已向海軍上將出身的立委陳永康施壓，拜託其支持馬文君。陳永康否認相關說法，宣稱其關注焦點不是數字，而是計畫能否如期、如質、如預算；目前軍方宣稱的規畫，框架細節與期程都有太多地方說不清，時間與開銷的估計都嚴重樂觀，未來勢必難以達成。

民進黨立院黨團副幹事長林楚茵說，顧立雄日前在立院答詢時就已保證，海鯤艦的海上測試完成前，不會動用預算一毛錢；從過去大型軍事投資預算也可看出，每個計畫都要很長的時間，往往沒法在現任總統任內完成，這是常態。

林楚茵說，潛艦預算要採取怎樣對策，黨團尚未與行政部門會商，但會支持合理監督措施，確認軍方必須循序漸進，不能提前動支；不過，若是要把預算刪掉，就等於是意圖阻擋國防。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，一切要以資訊為準，回歸專業，軍方要拿出更多有說服力的數據，讓立委或大眾認同；直接替對方戴「賣台」或「貪汙」帽子，都無助理性討論，有害無益。

預算 國民黨 社群網站

上一則

大陸國台辦回應美對台軍售：保護費保不了台獨

下一則

通膨還續砍年金 朱立倫喊不公平：該檢討了

延伸閱讀

台歐洲司「咆哮帝」是他？傳駐美時也霸凌 台外交部回應

台歐洲司「咆哮帝」是他？傳駐美時也霸凌 台外交部回應
青鳥宴台北場席開100桌 罷免雙北藍委設攤衝連署

青鳥宴台北場席開100桌 罷免雙北藍委設攤衝連署
台遭CPTPP擱置入會？ 立委：林佳龍要不要下台

台遭CPTPP擱置入會？ 立委：林佳龍要不要下台
美售台攻擊型無人機報價減半 藍委疑軍方故意高編再增購

美售台攻擊型無人機報價減半 藍委疑軍方故意高編再增購

熱門新聞

網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
台灣前總統蔡英文10月14日在捷克布拉格舉行的公元2000論壇年會上發表講話。(路透資料照)

衛報：蔡英文原訂10/16~18訪英 遭英外交部出手干預

2024-11-24 17:09
平鑫濤（右）臥床插鼻胃管，瓊瑤將頭輕靠在他頭上。(摘自臉書)

86歲瓊瑤心痛憶亡夫 平鑫濤生前臥床鼻胃管照曝光

2024-11-27 21:19

超人氣

更多 >
文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴
紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」
紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜
哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居
百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…

百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…