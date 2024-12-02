台首份自駕事故調查 各車廠自駕輔助系統皆未達全自動

有些駕駛以為ADAS先進駕駛輔助系統有自駕功能，分心恍神，追撞工程緩撞車時有所聞。圖為示意圖。（圖／國道公路警察局提供）

電動車自駕 事故頻傳，運安會完成首起電動車自駕事故調查報告，直指目前各廠牌先進駕駛輔助系統（ADAS）皆未達駕駛人可完全依賴的自動化駕駛等級，且售車或交車時未詳細說明ADAS限制。

去年11月30日，1輛自小客車使用ADAS於國道一號北上大雅路段撞擊停於該處內側車道的工程緩撞車，電動車頭變形，工程緩撞車尾凹陷破裂，幸無人傷亡，運安會歷時1年的時間調查。

運安會調查報告指出，近2年的工程緩撞車遭追撞事故，有216件，其中73件肇事車輛開啟ADAS，占3成4。

運安會報告指出有兩項可能肇因，包含無論有無啟用或未配備ADAS，追撞工程緩撞車主因多與駕駛恍惚、精神不濟或分心等人為因素有關；目前各廠牌ADAS皆未達駕駛人可完全仰賴的自動化駕駛等級，且系統在某些情況下，仍有其偵測及反應限制，駕駛人僅可利用此系統輔助駕駛工作。

報告指出，此次事故調查所有涉及開啟ADAS功能並追撞工程緩撞車，部分駕駛人未充分瞭解ADAS限制且過度依賴，以致於行駛時分心及恍神等，導致未能及時注意車前狀況並採取適當反應措施，成為追撞工程緩撞車的主因。

另外，調查報告也發現三項風險，包含各車廠在車輛販售或交車時，大多未詳細說明ADAS功能限制及注意事項；工程緩撞車通常以緩速或靜止位於內側車道上，可能導致ADAS無法辨識；外側貨櫃車遮蔽標誌警示燈，且時速超過90公里小時，確實有可能無法辨識內側車道管制訊息。

運安會建議交通部，應逐步且盡速完善ADAS與自動駕駛系統檢測 基準，確保自駕安全性和可靠性；另建議高公局，應強化移動性內側車道施工的交通設施布設方式，讓內側車道的駕駛可容易辨識，降低工程緩撞車的風險。

交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯表示，將針對報告的建議持續增修相關法規，讓車輛在駕駛輔助系統的使用上，有可以參考依循的檢測基準；另也會持續跟相關車輛業者討論國際趨勢，訂定相關規範的時程及內容。