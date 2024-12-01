12強賽事掀全台孵蛋熱 學者：跟風恐淪蚊子館

12強棒球賽帶起全台棒球熱，台北大巨蛋成功創造棒球及演唱會商機，讓各縣市都想跟著「孵蛋」。(記者林伯東／攝影)

12強賽帶起全台棒球熱，而早在12強賽事前，營運滿周年的台北大巨蛋，因成功創造棒球及演唱會商機，讓各縣市都跟著「孵蛋」。目前新北正在規畫大小巨蛋，台中巨蛋也已動工，高雄民代也疾呼要蓋蛋，東部縣市同樣出現蓋蛋提案，全台正掀起一股孵蛋熱。

不過，學者提醒，大巨蛋興建要評估效應，不要跟風投入。台灣師範大學體育與運動科學系教授程紹同說，大型體育場館維護費用高昂，就連台北大巨蛋都要20年才能盈利，現在各界都傳出要蓋巨蛋，應該要想清楚目的是什麼，否則若成蚊子館，還要支出大筆營運費用，對政府恐成不小負擔。

新北正規畫大小巨蛋，新北規畫小巨蛋設在板橋第二運動場，用來辦籃球賽，大巨蛋用地需求6至8公頃，參考台北大巨蛋、東京及北海道札幌巨蛋等，座位數約3到5萬，明年上半年確定選址。

台中巨蛋規格標榜奧運等級，今年3月動工，主場館有1萬5500席，副場館有3000至5000個座位，是全國唯一主、副場館雙蛋設計，因應大型運動賽事及演唱會，活動安排更具彈性。

南台灣也出現蓋蛋呼聲。高市議員李眉蓁指出，澄清湖球場近三年使用率僅16%，赤字超過台幣1000萬(約30.8萬美元)，高雄應「孵出一顆大巨蛋」。不過，市長陳其邁持保留態度，認為應該審慎評估。

而在多雨、多颱風的東部，同樣有孵蛋聲浪。2009年時任總統馬英九 同意補助宜蘭在羅東運動公園蓋小巨蛋，但林聰賢縣長上任後，中央另給出在宜蘭運動公園蓋國民運 動中心的選項，縣府選擇了運動中心。

宜蘭縣議員林岳賢在今年3月知名樂團「告五人」在羅東運動公園舉辦演唱會，卻碰上大雨導致觀眾狼狽不堪事件後，提案請縣府研議孵巨蛋，獲跨黨派議員連署支持；林岳賢說，爭取建小巨蛋並非跟風，宜蘭人真的需要。

桃園雖有小巨蛋主要作籃球場館，也能辦大型活動和演唱會，但1993年啟用至今未大規模整修，前NBA球星卡森斯來台打球，曾見漏水抱怨；桃園市府明年計畫用台幣2.5億元(770.3萬美元)修繕。

地方期待桃園也有能打棒球的大巨蛋，並且屬意中壢體育園區，但市府始終未鬆口。桃園市體育局長許彥輝表示，蓋巨蛋須審慎評估，最快明年中才有具體方向。