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台將黃筱雯稱霸年終賽 世界拳總主席為林郁婷退賽致歉

記者劉肇育／綜合1日電
台灣拳擊好手黃筱雯30日在世界拳總年終賽女子54公斤級拿下金牌。(圖／取自 WORLD BOXING 臉書)
台灣拳擊好手黃筱雯30日在世界拳總年終賽女子54公斤級拿下金牌。(圖／取自 WORLD BOXING 臉書)

世界拳擊總會年終賽昨天進行金牌戰，台灣巴黎奧運國手黃筱雯在女子54公斤級決賽以4比1擊敗蒙古選手埃蘇格，奪下金牌，至於世界拳總主席范德沃斯特，也在昨天為了林郁婷主動退賽一事向台方致歉，並承諾將著手完善相關政策規範之制定。

世界拳總年終賽本周在英國舉行，不過台灣巴黎奧運金牌得主林郁婷，卻因為世界拳總的醫療資訊保密程序尚未到位，選擇主動退賽，一度引發爭議。

昨天世界拳總主席范德沃斯特也在比賽空檔與台灣體育署副署長房瑞文、拳擊協會秘書長彭俊銘、林郁婷教練曾自強碰面，表達對此事感到遺憾與歉意，並承諾將與國際奧會組成工作小組，完善世界拳總性別政策相關檢測規範及標準。

台方也提出讓該醫療委員會與台方醫療專家在12月進行會議的要求，世界拳總承諾將由秘書長托爾森擔任連絡窗口，積極推動此次會議，對於世界拳總釋出善意，體育署署長鄭世忠表示，這次賽前沙盤推演與預作準備應該算有奏效，希望能繼續朝正面方向進行。

而昨天晚間登場的女子54公斤級金牌戰，巴黎奧運國手黃筱雯面對杭州亞運銅牌得主、蒙古選手埃蘇格，黃筱雯在首回合就與對手保持距離並伺機進攻，並以3比2領先對手。

第二回合落後的埃蘇格多次嘗試縮短與黃筱雯距離，希望改打近身戰，但都遭到黃筱雯逼退，甚至是遭到黃筱雯的反擊，反而讓黃筱雯拉開差距，最終黃筱雯也在3回合打完後以4比1勝出，拿下金牌。 

巴黎奧運 林郁婷 杭州亞運

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