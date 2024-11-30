U12少棒賽5:1力壓南韓 中華隊稱霸亞洲

中華隊在U12亞洲少棒賽奪冠，是台灣今年在WBSC賽事的第三冠。(圖／中華棒協提供)

2024年成為台灣棒球大豐收的一年，中華隊昨再於U12亞洲少棒錦標賽冠軍賽以5比1擊敗南韓 隊，收下賽史第8冠；加上U18亞洲青棒錦標賽、世界12強棒球賽，今年中華隊共在世界棒壘球總會（WBSC）主辦的各級國際賽事取得3座冠軍。

本屆U12中華隊由台北市取得組訓權，福林國小總教練章子健帶領小將前往日本 愛媛縣參賽，中華隊、南韓隊在預賽就曾碰頭，當時中華隊以0比1落敗，也是晉級路上的唯一敗績；兩隊雙雙進入冠軍賽再度交手，這回改由中華隊占據上風。

中華隊首局把握南韓不穩，首棒蘇宇翔因保送、暴投進占得點圈，林暐諺點到三壘方向又造成對手守備失誤，先讓中華隊跑回1分，松以勒一壘打、周震泉二壘打各帶有1分打點，楊柏勛補上二壘打加上南韓隊失誤，中華隊再攻兩分，以5分大局出發。

儘管中華隊後續未能再有分數進帳，但先發投手黃力垣壓制南韓打線，最終以77球完成6局投球，僅被敲4安打、失1分，送出5次三振。

中華棒協理事長辜仲諒親自赴日勉勵中華小將，端出和牛大餐慶功，滿足選手「要跟世界棒球12強學長一樣吃和牛」願望。辜仲諒透露，原本他反對這個時間到日本比賽，擔心台灣孩子不像日本及南韓選手已適應寒冷天氣，結果中華隊不但在短時間適應寒冬並拿下冠軍，甚至第一局就贏5分，真的非常了不起。