我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1

特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死

U12少棒賽5:1力壓南韓 中華隊稱霸亞洲

記者陳宛晶／綜合30日電
中華隊在U12亞洲少棒賽奪冠，是台灣今年在WBSC賽事的第三冠。(圖／中華棒協提供)
中華隊在U12亞洲少棒賽奪冠，是台灣今年在WBSC賽事的第三冠。(圖／中華棒協提供)

2024年成為台灣棒球大豐收的一年，中華隊昨再於U12亞洲少棒錦標賽冠軍賽以5比1擊敗南韓隊，收下賽史第8冠；加上U18亞洲青棒錦標賽、世界12強棒球賽，今年中華隊共在世界棒壘球總會（WBSC）主辦的各級國際賽事取得3座冠軍。

本屆U12中華隊由台北市取得組訓權，福林國小總教練章子健帶領小將前往日本愛媛縣參賽，中華隊、南韓隊在預賽就曾碰頭，當時中華隊以0比1落敗，也是晉級路上的唯一敗績；兩隊雙雙進入冠軍賽再度交手，這回改由中華隊占據上風。

中華隊首局把握南韓不穩，首棒蘇宇翔因保送、暴投進占得點圈，林暐諺點到三壘方向又造成對手守備失誤，先讓中華隊跑回1分，松以勒一壘打、周震泉二壘打各帶有1分打點，楊柏勛補上二壘打加上南韓隊失誤，中華隊再攻兩分，以5分大局出發。

儘管中華隊後續未能再有分數進帳，但先發投手黃力垣壓制南韓打線，最終以77球完成6局投球，僅被敲4安打、失1分，送出5次三振。

中華棒協理事長辜仲諒親自赴日勉勵中華小將，端出和牛大餐慶功，滿足選手「要跟世界棒球12強學長一樣吃和牛」願望。辜仲諒透露，原本他反對這個時間到日本比賽，擔心台灣孩子不像日本及南韓選手已適應寒冷天氣，結果中華隊不但在短時間適應寒冬並拿下冠軍，甚至第一局就贏5分，真的非常了不起。

中華隊今年共參與5項WBSC主辦的各級國際賽事，拿下3座冠軍，先是9月的U18亞洲青棒錦標賽在冠軍賽撂倒日本，暌違17年再度奪冠，接著本月24日在屬於成棒一級賽事的12強賽奇蹟奪冠，讓全台陷入棒球熱；餘溫未完，昨天U12中華隊也稱霸亞洲。

U12中華隊奪冠，中華棒協理事長辜仲諒（左）請小國手吃和牛大餐。(圖／中華棒協提...
U12中華隊奪冠，中華棒協理事長辜仲諒（左）請小國手吃和牛大餐。(圖／中華棒協提供)

南韓 日本

上一則

笑稱身邊睡了一個「祖嬤」…吳伯雄鑽石婚慨捐4000萬元

下一則

黑白集／賴清德的幽默 懂得尊重才是得體

延伸閱讀

南韓駐中國大使鄭在浩下月離任 新任大使估將上任

南韓駐中國大使鄭在浩下月離任 新任大使估將上任
星巴克南韓邊境開幕 喝咖啡眺望北韓山村

星巴克南韓邊境開幕 喝咖啡眺望北韓山村
俄中軍機闖防空識別區 南韓軍方急出動戰鬥機應對

俄中軍機闖防空識別區 南韓軍方急出動戰鬥機應對
在南韓擁有房產的外國人 中國人最多、占了一半

在南韓擁有房產的外國人 中國人最多、占了一半

熱門新聞

薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜南園宴會場地。記者黃義書／攝影

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

2024-11-22 23:26
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。（記者黃義書／攝影）

薄瓜瓜大婚／從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

2024-11-23 04:58

超人氣

更多 >
馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕