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台明年減稅雙利多 全民可少繳243億 遺贈稅率級距提高

記者賴昭穎、邱琮皓／台北29日電
減稅調整前後比較 製表／陳儷方
減稅調整前後比較 製表／陳儷方

明年5月報繳個人綜合所得稅，在減稅雙利多的因素下，民眾將可體驗「有感降稅」。

財政部昨天宣布攸關明年所得稅申報的相關調整內容，其中每人基本生活費將從去年的20.2萬元（台幣，下同，約6200美元）調高8000元至21萬元；此外，由於免稅額、標準扣除額、薪資和身心障礙特別扣除額也分別調高5000至1.1萬元不等，就連課稅級距金額也一併調高，財政部賦稅署估算，合計減稅利益高達243億元。

財政部官員說，根據最近一年每人可支配所得中位數34萬9359元的60%，財政部調升基本生活費至21萬元。安侯建業會計師事務所會計師張智揚表示，自2017年納稅者權利保護法實施以來，這已是連續第七年調漲，至於不課稅的每人基本生活費，為每一申報戶基本生活費總額（即21萬乘以申報戶成員人數），超過標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長照及房屋租金支出特別扣除額合計數的差額，可再自當年度綜合所得總額中減除。

除了調高基本生活費，因應消費者物價指數（CPI）漲幅已達調整門檻，財政部也調高明年報稅適用的扣除額、免稅額，其中以薪資特別扣除額調最高，從20萬7000元調高至21萬8000元，增加1萬1000元；免稅額也調高5000元至9萬7000元；標準扣除額（單身）也從12萬4000元調至13萬1000元。張智揚說，連同基本生活費費調高，對於一般受薪階級的上班族小家庭，應會相當有感。

財政部公告今年基本生活費調升8000元至21萬元台幣，明年5月報稅適用。示意圖。...
財政部公告今年基本生活費調升8000元至21萬元台幣，明年5月報稅適用。示意圖。（本報資料照片）

以基本生活費調高為例，育有六歲以下子女的三口之家，基本生活費總額為63萬元，若採列舉扣除30萬元，加計免稅額、幼兒學前扣除額合計為74.1萬元，因免稅額及扣除額合計大於基本生活費總額，就無法額外扣減差額。但若為扶養未滿70歲雙親、一名就讀大學子女的五口租屋族，基本生活費總額105萬元，納稅人採標準扣除申報，加計免稅額和教育學費、房租等扣除額合計為95.2萬元，可從綜所稅總額再扣除9.8萬元。

財政部表示，調高今年的基本生活費後，預估適用戶數約208萬戶，增加減稅利益26億元；連同免稅額、標準扣除額、薪資和身心障礙特別扣除額及課稅級距金額也調高，這部分可增加減稅利益217億元，合計減稅利益243億元。

除了所得稅，賦稅署也調高明年遺產及贈與適用的稅率級距金額，舉例來說，遺產稅率10%的適用淨額，從5000萬元以下調高為5621萬元以下，至於贈與稅率10%的適用淨額，也從2500萬元以下調高至2811萬元以下。

財政部 租金 投資

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