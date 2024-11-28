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采盟蹭中華隊亂入蕭美琴與球員合照 桃機將開罰百萬

記者周湘芸／台北28日電
中華隊25日抵達桃園機場吸引民眾到場歡迎，但采盟免稅店員工卻亂入副總統蕭美琴與球員合照畫面，交通部長陳世凱表示，桃機確實要檢討，也勢必對采盟裁罰。（記者黃義書／攝影）
中華隊25日抵達桃園機場吸引民眾到場歡迎，但采盟免稅店員工卻亂入副總統蕭美琴與球員合照畫面，交通部長陳世凱表示，桃機確實要檢討，也勢必對采盟裁罰。（記者黃義書／攝影）

中華隊在世界棒球12強賽奪世界冠軍，25日抵達桃園機場吸引民眾到場歡迎，但過程中采盟免稅店員工卻亂入副總統蕭美琴與球員合照畫面，更藉機拉起布條打廣告，引發怒火，並衍生維安問題。

多位立委昨於立法院砲轟，桃園機場公司總經理范孝倫表示，采盟不當行為影響機場營運，屬於情節重大，將以契約最高金額100萬元（台幣，下同，約3萬美元）裁罰。

立委林沛祥、林俊憲也批評，采盟免稅店亂蹭是很不恰當行為，且機場應該有嚴格管制，還有副總統蕭美琴的維安問題。

立委何欣純表示，先前就提醒桃機要做好動線規畫，結果不僅免稅店人員造成「黃巾之亂」，沿路動線也亂七八糟，連中華隊隊長陳傑憲都要到處找自己的妻子及小孩，質疑桃機公司沒做好事前沙盤推演，要求三天內交出檢討報告。

交通部長陳世凱表示，事前有要求桃機公司跟體育署、職棒聯盟做好動線規畫，采盟沒有照原先規畫未經同意出來拍照，無論是否經特勤同意，都是非常錯誤動作，桃機確實要檢討，也勢必對采盟裁罰。

范孝倫指出，中華隊返台前有與體育署、場內單位進行兩次現勘，對於采盟的不當行為，按照契約可以處以20萬元到100萬元罰款，由於影響機場營運屬於情節重大，將會以最高金額100萬元裁罰。

至於采盟與機場合約問題，桃機公司表示，采盟的合約因為疫情影響延長三年四個月，預計至2040年4月30日，會在後續執行中定期檢討。

疫情 陳傑憲

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