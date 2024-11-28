台去年薪資中位數52.5萬 增幅1.22% 3年來最少

行政院主計總處發布去年工業及服務業總薪資及薪資中位數，其中薪資中位數52.5萬元是近3年最低增幅。圖為台北市的上班族。（中央社）

主計總處昨天發布去年工業及服務業總薪資及薪資中位數，去年全體受僱員工平均總薪資70.1萬元(台幣，下同，2.1萬美元)，年增0.71%，增幅為近7年最低；薪資中位數52.5萬元(約1.6萬元)，年增1.22%，增幅是近3年最低。至於最高薪10%總薪資與最低總薪資10%差距4.05倍，較前1年4.21倍縮小，為2012年發布統計以來的12年來最低。

主計總處官員表示，雖然疫情 後內需服務業表現良好，帶動薪資成長，但製造業逢景氣趨緩、面臨去化庫存壓力，製造業訂單下滑、受僱員工也減少，表現受到壓抑，因此去年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數雖較前年成長，但年增幅僅1.22%。

至於高低薪資差距縮小至4.05倍，官員說，主要是因為去年景氣趨緩，終端需求疲軟，製造業分紅獎金少，最高薪者總薪資不增反減，但基本工資 帶動低薪者加薪，因此差距明顯縮小。

此外，去年總薪資低於平均數占比68.67%，雖較前1年68.85%下降，但降幅有限，若以去年受僱員工842.3萬人計算，等於仍有578.4萬人低於平均總薪資70.1萬元，占比仍偏高。

至於薪資中位數占平均數比值，去年提高到0.749，是10年來首次提高，主要仍是去年高薪者獎金較少，極端高薪現象下降。

主計總處統計，因全球景氣趨緩，終端市場需求疲軟，惟內需產業因疫後消費動能回升，2023年工業及服務業全體受僱員工（含台灣國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）全年總薪資（含經常性與獎金等非經常性薪資）中位數為52.5萬元，較2022年增加1.22%，也就是去年仍有421萬名受僱者總薪資達到52.3萬元。

縣市方面，去年台灣國籍全時受僱者總薪資中位數最高的，仍由新竹科學園區坐落的新竹市以84.5萬元奪冠，其次是新竹縣的71.6萬元，台北市以70.8萬元排名第3。