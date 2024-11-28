台去年薪資中位數52.5萬 增幅1.22% 3年來最少
主計總處昨天發布去年工業及服務業總薪資及薪資中位數，去年全體受僱員工平均總薪資70.1萬元(台幣，下同，2.1萬美元)，年增0.71%，增幅為近7年最低；薪資中位數52.5萬元(約1.6萬元)，年增1.22%，增幅是近3年最低。至於最高薪10%總薪資與最低總薪資10%差距4.05倍，較前1年4.21倍縮小，為2012年發布統計以來的12年來最低。
主計總處官員表示，雖然疫情後內需服務業表現良好，帶動薪資成長，但製造業逢景氣趨緩、面臨去化庫存壓力，製造業訂單下滑、受僱員工也減少，表現受到壓抑，因此去年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數雖較前年成長，但年增幅僅1.22%。
至於高低薪資差距縮小至4.05倍，官員說，主要是因為去年景氣趨緩，終端需求疲軟，製造業分紅獎金少，最高薪者總薪資不增反減，但基本工資帶動低薪者加薪，因此差距明顯縮小。
此外，去年總薪資低於平均數占比68.67%，雖較前1年68.85%下降，但降幅有限，若以去年受僱員工842.3萬人計算，等於仍有578.4萬人低於平均總薪資70.1萬元，占比仍偏高。
至於薪資中位數占平均數比值，去年提高到0.749，是10年來首次提高，主要仍是去年高薪者獎金較少，極端高薪現象下降。
主計總處統計，因全球景氣趨緩，終端市場需求疲軟，惟內需產業因疫後消費動能回升，2023年工業及服務業全體受僱員工（含台灣國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）全年總薪資（含經常性與獎金等非經常性薪資）中位數為52.5萬元，較2022年增加1.22%，也就是去年仍有421萬名受僱者總薪資達到52.3萬元。
縣市方面，去年台灣國籍全時受僱者總薪資中位數最高的，仍由新竹科學園區坐落的新竹市以84.5萬元奪冠，其次是新竹縣的71.6萬元，台北市以70.8萬元排名第3。
官員說，縣市分類是指位於各縣市工業及服務業工作場所僱用員工的薪資水準，統計結果易受縣市產業結構發展影響。以新竹市為例，主要行業是資訊電子工業，員工占比41.5%，薪資中位數137.9萬元，平均數更達186萬元。
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